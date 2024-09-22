Темпи зростання гривневих заощаджень клієнтів у 2024 році різко впали: причини — Finance.ua

Темпи зростання гривневих заощаджень клієнтів у 2024 році різко впали: причини Сьогодні 19:03 — Кредит&Депозит

Темпи зростання гривневих заощаджень клієнтів у 2024 році різко впали: причини, www.freepik.com

Темпи зростання гривневих заощаджень клієнтів в 2024 році в рази менші, ніж торік.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Депозити: чи вдасться примножити заощадження у 2024 році», проведеного «Фінансовим клубом».

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«Ринок гривні менш амбітний. Якщо в 2023 році депозити населення в гривні зросли майже на 18% за 8 місяців, то за цей самий період 2024 року — приріст на рівні до 4%. Приріст є, але темп нижчий в рази по гривні, ніж в 2023-му», — заявив заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу Комінбанку Борис Рафалович.

Причини зниження

Він каже, що у цього явища є просте пояснення.

«До жовтня 2023 року ми жили з фіксованим курсом долара, а зараз курс долара держава відпустила, і деякі люди, які зберігали кошти в гривні, побачивши волатильність курсу долара, почали зміщувати свій інтерес в бік валюти», — вважає банкір.

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Product Owner департаменту некредитних продуктів ПУМБ Сергій Кравченко зазначив, що у гривні зростання наразі більше, ніж за валютними пасивами.

Начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банку Ірина Стрепетова очікує продовження тренду.

«До кінця року темпи зростання гривневих депозитів будуть такі самі. Може бути сезонне прискорення в грудні. А валюта буде без змін», — спрогнозувала вона.

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Приріст вкладів продовжується майже по всій системі.

«Із топ-30 банків за розміром пасивів лише один-два банки показали відтоки за 8 місяців 2024 року. І вони незначні. Інші банки зростають», — сказав Борис Рафалович.

Нагадаємо, договір про відкриття депозиту є важливим документом, який визначає умови розміщення коштів на депозитному рахунку, порядок нарахування та виплати відсотків, можливість дострокового зняття коштів та іншу ключову інформацію для вкладника.

Раніше ми пояснювали , на яку інформацію варто звернути увагу ще до підписання договору з банком, щоб ухвалити правильне рішення.

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Фінансовий Клуб України За матеріалами:

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