Темпи доходів App Store сповільнюються - звіт — Finance.ua

Темпи доходів App Store сповільнюються - звіт Сьогодні 23:12 — Фондовий ринок

Темпи доходів App Store сповільнюються - звіт

Щороку у січні Apple публікує загальну суму, яку розробники App Store отримали за рік. Ці дані дозволяють аналітикам та інвесторам Apple оцінити, скільки заробляє App Store.

Як повідомляє CNBC, цьогорічний звіт свідчить, що зростання прибутків магазину зупинилося.

У 2022 році Apple виплатила розробникам $60 млрд. Розробники отримують від 70% до 85% від валових продажів, залежно від того, чи мають вони право на знижену комісію від Apple.

Тобто, якщо всі розробники заплатили Apple комісію у 30%, App Store заробив понад $85 млрд у 2022 році.

Це такий же обсяг продажів, який Apple отримала минулого року.

Чому це цікаво?

Це приблизна оцінка, яка може відрізнятися від реальної. Незрозуміло, скільки розробників сплачують комісію зі знижкою. За словами Apple, спроби оцінити розмір бізнесу App Store із доходів розробників є некоректними. Комісія коливається від 15% до 30%, а переважна більшість розробників платить нижчу комісію за програмою App Store для малого бізнесу. Програма дає знижку на комісію для розробників, які заробляють менше одного мільйона доларів на рік.

Однак нові дані підкреслюють, що минулого року зростання App Store сповільнилося, що важливо для інвесторів, оскільки App Store є основною частиною сервісного бізнесу Apple і є джерелом прибутку для компанії. Хоча сервісний бізнес Apple зріс у 2022 фінансовому році на 14%, це все одно було значним уповільненням порівняно з 27% зростання у 2021 році.

Аналітик Morgan Stanley Ерік Вудрінг стежить за уповільненням росту App Store. Згідно з його даними, чистий дохід App Store зменшувався шість місяців поспіль з червня по листопад, а в грудні знову зріс.

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