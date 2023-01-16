Гендиректору Apple Тіму Куку скоротять виплати на 40%, до $49 млн на рік — Finance.ua

Гендиректору Apple Тіму Куку скоротять виплати на 40%, до $49 млн на рік Сьогодні 07:25 — Світ

Гендиректору Apple Тіму Куку скоротять виплати на 40%, до $49 млн на рік

Сукупний дохід генерального директора Apple Тіма Кука у 2023 році зменшиться до $49 млн, йдеться у заяві компанії, поданій до Комісії з цінних паперів та бірж США.

Кук сам запросив зміну після голосування акціонерів щодо його пакета заробітної плати. Компанія також скоротила кількість обмежених акцій, які Кук отримає, якщо вийде на пенсію до 2026 року.

Скільки заробляв Кук, і чому зарплату «врізали»

У 2022 році Тім Кук заробив трохи менше ніж $83 млн на акціях, $12 млн як заохочення та $3 заробітної плати. Він також отримав пільги, включаючи внески до пенсійного плану, безпеку, особисті авіаперельоти та понад $46 000 для відпустки.

Компенсаційний комітет Apple заявив, що вніс зміну у відповідь на торішнє голосування з оплати, під час якого 64% ​​акціонерів схвалили виплати Куку (2020 року їх схвалили 95% акціонерів).

При цьому правління Apple високо оцінило роботу Кука і заявило, що воно впевнене у довгострокових стратегічних рішеннях генерального директора.

Виплати керівництву останнім часом зазнають дедалі більшого тиску з боку інституційних акціонерів. Служба підтримки інституційних акціонерів рекомендувала акціонерам Apple проголосувати проти пакета оплати праці Кука на торішніх щорічних зборах.

Компенсаційний комітет, який складається з Арта Левінсона, Ела Гора та Андреа Юнг, заявив, що зв’язався з інституційними акціонерами, щоб оцінити, як вони ставляться до зарплати Кука.

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«Ґрунтуючись на цих важливих розмовах, ми внесли зміни до розміру та структури компенсації Тіма у 2023 році. Зважаючи на порівняльний розмір, розмах і продуктивність Apple, комітет із компенсацій також має намір розташувати щорічну цільову винагороду пана Кука між 80-м та 90-м проценталями стосовно нашої основної групи конкурентів на майбутні роки», — йдеться у повідомленні комітету.

Кількість фактичних акцій Apple, які отримує Кук, залежить від показників компанії в порівнянні із загальним індексом пакета акцій S&P 500. Акції Apple зазвичай показують себе досить добре, тому її голова зазвичай отримує максимальну суму. За даними Apple, відколи Кук обійняв посаду генерального директора у 2011 році, дохідність акцій Apple склала 1212% проти 290% у S&P 500.

Крім зниження кількості, 75% акцій, переданих Куку, будуть прив’язані до прибутковості акцій Apple у 2023 році — не 50%, як це було раніше.

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