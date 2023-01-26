Темп зростання світової економіки буде одним із найнижчих за останні десятиліття — Finance.ua
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Темп зростання світової економіки буде одним із найнижчих за останні десятиліття

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Темп зростання світової економіки буде одним із найнижчих за останні десятиліття
Темп зростання світової економіки буде одним із найнижчих за останні десятиліття
Зростання світової економіки у 2023 році сповільниться і становитиме 1,9% порівняно з 3% у 2022 році. Це буде один із найнижчих темпів зростання економіки за останні десятиліття, якщо не враховувати фінансову кризу 2007-2008 років і розпал пандемії COVID-19.
Про це йдеться у звіті «Світовий економічний стан та перспективи 2023» від ООН.
Висновки зроблені на тлі пандемії COVID-19, російської війни проти України та, як наслідок, продовольчої та енергетичної криз, різкого зростання інфляції, скорочення боргів, а також надзвичайної кліматичної ситуації.
Згідно зі звітом, перспективи рецесії упродовж року загрожують як розвиненим країнам, так і країнам, що розвиваються.
Імпульс зростання значно послабився в Сполучених Штатах, Європейському Союзі та інших розвинутих економіках у 2022 році. Це негативно вплинуло на решту світової економіки різними способами, зазначають в ООН.
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Погіршення світових фінансових умов у поєднанні з сильним курсом долара посилило фіскальну та боргову вразливість у країнах, що розвиваються.
Аналіз показав, що понад 85% центральних банків по всьому світу посилили монетарну політику та швидко підвищили процентні ставки з кінця 2021 року, щоб приборкати інфляційний тиск і уникнути рецесії.
Глобальна інфляція, яка досягла максимуму за кілька десятиліть у 9% у 2022 році, за прогнозами, зменшиться, але залишиться високою на рівні 6,5% у 2023 році.
За оцінками експертів ООН, загалом економічні перспективи є «похмурими та невизначеними», а прогноз глобального зростання помірно підвищиться до 2,7 відсотка у 2024 році.
Однак, як зазначається у висновках звіту, усе залежить від темпів і послідовності подальшого посилення монетарної політики, перебігу та наслідків російського вторгнення в Україну та можливих подальших збоїв у ланцюзі постачання.
Експерти ООН закликають уряди уникати жорсткої бюджетної економії, яка б непропорційно вплинула на найбільш уразливі групи населення, та розробити систему соціального захисту та забезпечення постійної підтримки через адресні та тимчасові субсидії, а також, можливо, знизити податки чи митні збори.
За матеріалами:
hromadske.tv
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