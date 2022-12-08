Telegram запустив продаж анонімних номерів для реєстрації в месенджері за криптовалюту — Finance.ua

Telegram запустив продаж анонімних номерів для реєстрації в месенджері за криптовалюту
Нова ера конфіденційності в інтернеті, вочевидь, вже розпочалася — месенджер Telegram запустив продаж анонімних номерів за криптовалюту. Користувачі можуть реєструвати облікові записи без SIM-карти, використовуючи анонімні номери на базі блокчейну.
Анонімні номери можна купити на аукціоні Fragment за криптовалюту Toncoin (TON), вартість варіюється від 11 TON ($ 20) до 31 500 TON ($ 57 330) за номер. Можливість анонімної реєстрації у Telegram вже назвали «новою ерою конфіденційності».
Номери +888 — не є віртуальними SIM-картками, з них не можна дзвонити або використовувати їх для реєстрації на інших сервісах. Всі номери випускаються у форматі NFT на блокчейні TON, що дозволяє реєструватися в Telegram через блокчейн.
Портал noworries опублікував детальну інструкцію, як купити номер в Telegram:
- Відкрийте fragment.com та авторизуйтесь через Tonkeeper.
- Перейдіть на сторінку Numbers. Тут ви можете придбати бажаний номер на аукціонах, які тривають до 14 днів, або зареєструвати випадковий номер одразу.
- Щоб придбати випадковий номер, натисніть кнопку Buy instantly та підтвердіть транзакцію оплати номера.
- Через декілька секунд після оплати номер з’явиться на сторінці My Assets і ви зможете отримати код для прив’язки облікового запису.
- Перейдіть в Telegram, щоб створити новий обліковий запис або прив’язати до існуючого, додайте придбаний номер і отримайте код на сайті.
«Користуючись месенджером, ваш номер телефону ніколи не буде видно незнайомцям: ви самі вирішуєте, кому його показувати, і можете заборонити знаходити себе за номером телефону», — повідомили представники Telegram
Поділитися новиною