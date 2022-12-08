Telegram запустив продаж анонімних номерів для реєстрації в месенджері за криптовалюту — Finance.ua

Telegram запустив продаж анонімних номерів для реєстрації в месенджері за криптовалюту Сьогодні 06:11 — Технології&Авто

Telegram запустив продаж анонімних номерів для реєстрації в месенджері за криптовалюту

Нова ера конфіденційності в інтернеті, вочевидь, вже розпочалася — месенджер Telegram запустив продаж анонімних номерів за криптовалюту. Користувачі можуть реєструвати облікові записи без SIM-карти, використовуючи анонімні номери на базі блокчейну.

Анонімні номери можна купити на аукціоні Fragment за криптовалюту Toncoin (TON), вартість варіюється від 11 TON ($ 20) до 31 500 TON ($ 57 330) за номер. Можливість анонімної реєстрації у Telegram вже назвали «новою ерою конфіденційності».

Номери +888 — не є віртуальними SIM-картками, з них не можна дзвонити або використовувати їх для реєстрації на інших сервісах. Всі номери випускаються у форматі NFT на блокчейні TON, що дозволяє реєструватися в Telegram через блокчейн.

Портал noworries опублікував детальну інструкцію, як купити номер в Telegram:

Відкрийте fragment.com та авторизуйтесь через Tonkeeper. Перейдіть на сторінку Numbers. Тут ви можете придбати бажаний номер на аукціонах, які тривають до 14 днів, або зареєструвати випадковий номер одразу. Щоб придбати випадковий номер, натисніть кнопку Buy instantly та підтвердіть транзакцію оплати номера. Через декілька секунд після оплати номер з’явиться на сторінці My Assets і ви зможете отримати код для прив’язки облікового запису. Перейдіть в Telegram, щоб створити новий обліковий запис або прив’язати до існуючого, додайте придбаний номер і отримайте код на сайті.

«Користуючись месенджером, ваш номер телефону ніколи не буде видно незнайомцям: ви самі вирішуєте, кому його показувати, і можете заборонити знаходити себе за номером телефону», — повідомили представники Telegram

noworries За матеріалами:

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