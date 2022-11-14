Автор Dogecoin розповів, для чого він розробив токен: до чого тут FTX — Finance.ua

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Автор Dogecoin розповів, для чого він розробив токен: до чого тут FTX

Фінтех і Картки
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Автор Dogecoin розповів, для чого він розробив токен: до чого тут FTX
Автор Dogecoin розповів, для чого він розробив токен: до чого тут FTX
Розробник найбільшого на ринку мемкоїна нагадав своїм підписникам в Твіттері причину створення Dogecoin і поділився думками про те, що він думає про всю ситуацію з FTX, що викликала черговий обвал на ринку.
Біллі Маркус нагадав своїм фолловерам, що токен був створений, щоб висміювати ситуації, подібні до FTX. Він також вважає, що подібні випадки відбуватимуться знову і знову, тому потрібна «сатира у вигляді Dogecoin».
Якщо подивитися на крах FTX з боку, стає очевидним, що дії керівництва біржі були, м’яко кажучи, недалекоглядними. Технічно FTX використовувала кошти своїх користувачів для фінансування та кредитування сторонньої компанії, тому вони зіткнулися з кризою ліквідності, коли користувачі вирішили отримати свої гроші назад.

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На перший погляд може здатися, що засновник найбільшого мем-коїна якимось чином виступає проти індустрії цифрових активів і робить про неї лише ненависні або глузливі коментарі. Однак він уточнив, що «з криптою все гаразд», її плюс у тому, що криптовалюта дозволяє користувачам переміщувати кошти з одного гаманця на інший, не покладаючись на централізовану основу, контрольовану урядами, єдина проблема у всьому цьому — люди, — впевнений Маркус.
Нагадаємо, минулого тижня FTX Group почала процедуру банкрутства за статтею 11 у суді США.
За матеріалами:
noworries
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