Компанія FTX Group подала заяву про банкрутство у США — Finance.ua

Компанія FTX Group подала заяву про банкрутство у США Сьогодні 22:24 — Фінтех і Картки

Компанія FTX Group подала заяву про банкрутство у США

FTX Group почала процедуру банкрутства за статтею 11 у суді США. Про це повідомляється в офіційному Twitter криптовалютної біржі FTX, яка зазнала краху. При цьому банкрутство торкнеться не тільки FTX, а й американського підрозділу, FTX US, трейдингової фірми Alameda Research і ще близько 130 компаній, що входять до FTX Group.

Увечері 10 листопада CEO FTX Бенкман-Фрід визнав свою провину в краху криптобіржі. Він розповів про пошуки партнерів для залучення коштів і продовження роботи біржі. Пізніше стало відомо, що Alameda Research втратила депозити клієнтів FTX на суму близько $8 млрд.

Вранці 11 листопада було звільнено весь персонал Alameda Research, а тепер з посади CEO FTX Group пішов і засновник біржі Сем Бенкман-Фрід. Він склав із себе повноваження і займеться наданням допомоги в перехідному періоді для компанії.

cryptomisto За матеріалами:

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