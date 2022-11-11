Компанія FTX Group подала заяву про банкрутство у США — Finance.ua
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Компанія FTX Group подала заяву про банкрутство у США

Фінтех і Картки
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Компанія FTX Group подала заяву про банкрутство у США
Компанія FTX Group подала заяву про банкрутство у США
FTX Group почала процедуру банкрутства за статтею 11 у суді США. Про це повідомляється в офіційному Twitter криптовалютної біржі FTX, яка зазнала краху. При цьому банкрутство торкнеться не тільки FTX, а й американського підрозділу, FTX US, трейдингової фірми Alameda Research і ще близько 130 компаній, що входять до FTX Group.
Увечері 10 листопада CEO FTX Бенкман-Фрід визнав свою провину в краху криптобіржі. Він розповів про пошуки партнерів для залучення коштів і продовження роботи біржі. Пізніше стало відомо, що Alameda Research втратила депозити клієнтів FTX на суму близько $8 млрд.
Вранці 11 листопада було звільнено весь персонал Alameda Research, а тепер з посади CEO FTX Group пішов і засновник біржі Сем Бенкман-Фрід. Він склав із себе повноваження і займеться наданням допомоги в перехідному періоді для компанії.
За матеріалами:
cryptomisto
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