Telegram вперше отримав річний прибуток у $540 млн — Finance.ua

Telegram вперше отримав річний прибуток у $540 млн Сьогодні 22:34 — Технології&Авто

Telegram вперше отримав річний прибуток у $540 млн

Telegram отримав дохід у $1,4 млрд у 2024 році, що вище $343 млн роком раніше, згідно з презентацією компанії, з якою ознайомилося видання Financial Times . Компанія також перейшла від збитків у $173 млн у 2023 році до свого першого річного прибутку.

Минулого року прибуток Telegram підскочив до $540 млн, оскільки месенджер досяг швидкого зростання, попри французький судовий розгляд проти його засновника Павла Дурова.

За словами людей, знайомих із ситуацією, величезні доходи були поділені з потенційними спонсорами перед тим, як Telegram запустив пропозицію облігацій на суму близько $1,5 млрд. з метою викупу існуючого боргу. Продаж боргу, який розпочався у 20 травня, може завершитися вже наступного тижня.

Згідно з документами інвесторів, близько половини доходів Telegram у 2024 році у розмірі $1,4 млрд надійшло від того, що компанія називає «партнерствами та екосистемою», тоді як близько $250 млн доларів надійшло від реклами та $292 млн — від преміальних підписок.

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Зростання відбувається, незважаючи на сумніви щодо майбутнього компанії після затримання її засновника французькою владою в Парижі у серпні минулого року.

Згідно з документами інвесторів, Telegram планує отримати дохід у розмірі $2 млрд у 2025 році, що на 46% більше у порівнянні з попереднім роком. Компанія також планує отримати прибуток у розмірі $720 млн. наступного року.

За словами джерел, головний інвестиційний директор Telegram Джон Хайман сказав, що компанія досягла всіх своїх фінансових цілей і що потенційне первинне публічне розміщення акцій можливе, якщо ринки стануть більш дружелюбними.

Компанія також визнала, що французьке розслідування може стати перешкодою для IPO, але зауважила, що проблема може бути вирішена вже цього року, сказало одне із джерел.

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Telegram, що повністю належить Дурову, випустив облігацій на суму близько $2,4 млрд за останні чотири роки, згідно з документами. У період із вересня по грудень 2024 року компанія викупила свої непогашені облігації на суму $375 млн.

У презентації Telegram також вказав на можливості, повʼязані зі штучним інтелектом, заявивши, що він стає найбільшою відкритою платформою для технології. Згадувалось нове партнерство з групою штучного інтелекту Ілона Маска xAI. Telegram заявила, що інтегрувала чат-бота Grok від xAI до Telegram «з планами просувати його на платформі та ділити отриманий дохід», не розкриваючи додаткових подробиць. Ця співпраця знаменує собою перше велике розширення Grok у новий сервіс соціальних мереж за межами платформи X Маска.

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