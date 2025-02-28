В Telegram з’являться платні коментарі — Finance.ua

В Telegram з’являться платні коментарі Сьогодні 04:35 — Технології&Авто

В Telegram з’являться платні коментарі

В месенджері Telegram з’явилася функція платних коментарів. Наразі вона ще не введена, але вже доступна на тестовому сервері месенджера. Її тестують у публічних групах, які прив’язані до каналів.

Про це пише «Код Дурова».

Паблік припускає, що таким чином адміністратори каналів зможуть зробити коментарі під своїми публікаціями платними, тим самим отримавши додаткове джерело монетизації для власних каналів.

Подробиць про роботу нової функції наразі немає. Чи буде користувач платити за кожен коментар, чи оплачуватиме підписку, також невідомо. Терміни впровадження нового сервісу теж не уточнюються.

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