В Telegram з’являться платні коментарі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Telegram з’являться платні коментарі

Технології&Авто
8
В Telegram з’являться платні коментарі
В Telegram з’являться платні коментарі
В месенджері Telegram з’явилася функція платних коментарів. Наразі вона ще не введена, але вже доступна на тестовому сервері месенджера. Її тестують у публічних групах, які прив’язані до каналів.
Про це пише «Код Дурова».
Паблік припускає, що таким чином адміністратори каналів зможуть зробити коментарі під своїми публікаціями платними, тим самим отримавши додаткове джерело монетизації для власних каналів.
В Telegram з’являться платні коментарі
Подробиць про роботу нової функції наразі немає. Чи буде користувач платити за кожен коментар, чи оплачуватиме підписку, також невідомо. Терміни впровадження нового сервісу теж не уточнюються.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.