Telegram випустив оновлення — Finance.ua

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Telegram випустив оновлення

Технології&Авто
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Telegram випустив оновлення
Telegram випустив оновлення
У месенджері Telegram з’явилися нові функції. Оновлення дозволяє шукати мільйони наліпок за допомогою ШІ, копіювати посилання на конкретний момент відео, встановлювати обкладинки для відео, реагувати зірками від імені каналу та переглядати схожих ботів, серед інших нових можливостей.
Про це йдеться в повідомленні Telegram.

Пошук мільйонів наліпок за допомогою штучного інтелекту

У грудні було додано функцію пошуку за допомогою ШІ для понад 40 тис. наліпок та емоджі з офіційних наборів Telegram.
Тепер модель штучного інтелекту здатна знаходити мільйони користувацьких наліпок, завантажених користувачами. Пошук підтримує 29 мов, включаючи англійську, іспанську, арабську та українську. Крім того, будь-який користувач може створювати власні наліпки або емоджі в кілька кроків.
Telegram випустив оновлення

Посилання на поточний момент у відео

Тепер, при поширенні відео в Telegram або інших платформах, можна додавати посилання на конкретний момент відео.
Коли хтось перейде за таким посиланням, відео відкриється саме на цьому моменті. Для цього потрібно натиснути кнопку «Поділитися» у відеоплеєрі, і система автоматично запропонує додати поточний час до посилання.
Telegram випустив оновлення

Обкладинки для відео на каналах

Тепер можна вибрати кадр для обкладинки відео, що публікуються в каналах, як і для історій.
Для створення привабливих мініатюр можна скористатися відеоредактором для додавання тексту, наліпок, емоджі тощо перед вибором обкладинки. Це допоможе зробити відео більш захопливим і привернути увагу до контенту.
Telegram випустив оновлення

Збереження прогресу відео

У Telegram відео автоматично зберігають ваш прогрес, що дозволяє зупиняти перегляд і продовжувати з того місця, на якому ви зупинилися.
Крім того, всі відео підтримують режим «картинка в картинці», що дає змогу переглядати відео одночасно з відповідями на повідомлення та переглядом інших чатів.
Telegram випустив оновлення

Реакції зірками від імені каналу

Користувачі можуть підтримувати творців контенту, надсилаючи реакцію зіркою на дописи у каналах.
Тепер для більшої конфіденційності вони можуть робити це від імені одного з їхніх каналів, що дозволяє зберегти анонімність і допомагає просувати канал у рейтингу лідерів. Раніше реакції зірками вже були анонімними, приховуючи імʼя користувача.
Telegram випустив оновлення

Схожі боти

У профілях ботів тепер доступний список схожих ботів, де користувачі можуть знайти інші популярні сервіси, утиліти та ігри, що допомагає швидко знаходити нові корисні інструменти в Telegram.
Telegram випустив оновлення
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