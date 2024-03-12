Telegram попередньо оцінили у понад $30 млрд, компанія планує провести IPO — Finance.ua
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Telegram попередньо оцінили у понад $30 млрд, компанія планує провести IPO

Фондовий ринок
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Telegram попередньо оцінили у понад $30 млрд, компанія планує провести IPO
Telegram попередньо оцінили у понад $30 млрд, компанія планує провести IPO
Telegram отримав попередню оцінку понад $30 млрд перед потенційним IPO, а кількість користувачів застосунку сягає 900 млн.
Про це розповів засновник і власник месенджера Павло Дуров в інтерв'ю Financial Times.
Дуров відкинув можливість продажу платформи, поки вона вивчає майбутнє первинне публічне розміщення акцій.
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«Основна причина, через яку ми почали монетизуватися, полягає в тому, що ми хотіли залишитися незалежними, — сказав він. Говорячи загалом, ми розглядаємо цінність IPO як засіб демократизації доступу до вартості Telegram».
За даними видання, Telegram, імовірно, буде прагнути до лістингу в США, щойно компанія досягне прибутковості і ринкові умови стануть сприятливими. Дуров відмовився коментувати терміни і можливе місце проведення, але сказав, що Telegram «вивчив кілька варіантів».
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