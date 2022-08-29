Телефони підключатимуться до супутників: T-Mobile і SpaceX оголосили про співпрацю — Finance.ua

Телефони підключатимуться до супутників: T-Mobile і SpaceX оголосили про співпрацю Вчора 03:33 — Технології&Авто

Телефони підключатимуться до супутників: T-Mobile і SpaceX оголосили про співпрацю

Компанія Ілона Маска SpaceX та оператор мобільного зв’язку T-Mobile оголосили про співпрацю. Вони обіцяють, що вже 2023 року телефони зможуть підключатися до супутникового інтернету в певній зоні покриття.

Про це розповіли Ілон Маск та CEO мобільного оператора Майк Сівертон на спільній презентації.

Що сталося? T-Mobile планує позбутися мертвих мобільних зон через підключення до супутникового інтернету Starlink. Компанії оголосили про співпрацю та запуск програми «Покриття понад і поза межами» для мобільних телефонів. Смартфон підключатиметься до супутникового інтернету, що забезпечить швидкість приблизно від 2 до 4 МБ/с. Цього досить, аби, наприклад, надсилати голосові повідомлення.

Як все працюватиме

Для реалізації проєкту використовуватимуть супутники Starlink другого покоління. Ілон Маск говорить, що вони мають великі антени діаметром від п’яти до шести метрів. Ці супутники зможуть передавати сигнал безпосередньо на мобільний телефон.

Що буде далі? Також компанії пропонують співпрацю й іншим мобільним операторам по всьому світу. Сівертон додав, що клієнти їхньої компанії зможуть користуватися послугою в будь-якій країні.

Крім того, у Twitter Маск заявив, що цю технологію використовуватиме і його інша компанія — Tesla. Наразі Tesla користується мережею AT&T для візуалізації трафіку в реальному часі, карт супутникового перегляду та потокової передачі музики.

Нагадаємо, днями SpaceX знизила абонентську плату за Starlink у низці країн. Зокрема, в Україні вартість зменшилася майже вдвічі.

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