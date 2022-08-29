Телефони підключатимуться до супутників: T-Mobile і SpaceX оголосили про співпрацю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Телефони підключатимуться до супутників: T-Mobile і SpaceX оголосили про співпрацю

Технології&Авто
459
Телефони підключатимуться до супутників: T-Mobile і SpaceX оголосили про співпрацю
Телефони підключатимуться до супутників: T-Mobile і SpaceX оголосили про співпрацю
Компанія Ілона Маска SpaceX та оператор мобільного зв’язку T-Mobile оголосили про співпрацю. Вони обіцяють, що вже 2023 року телефони зможуть підключатися до супутникового інтернету в певній зоні покриття.
Про це розповіли Ілон Маск та CEO мобільного оператора Майк Сівертон на спільній презентації.
Що сталося? T-Mobile планує позбутися мертвих мобільних зон через підключення до супутникового інтернету Starlink. Компанії оголосили про співпрацю та запуск програми «Покриття понад і поза межами» для мобільних телефонів. Смартфон підключатиметься до супутникового інтернету, що забезпечить швидкість приблизно від 2 до 4 МБ/с. Цього досить, аби, наприклад, надсилати голосові повідомлення.

Як все працюватиме

Для реалізації проєкту використовуватимуть супутники Starlink другого покоління. Ілон Маск говорить, що вони мають великі антени діаметром від п’яти до шести метрів. Ці супутники зможуть передавати сигнал безпосередньо на мобільний телефон.
Що буде далі? Також компанії пропонують співпрацю й іншим мобільним операторам по всьому світу. Сівертон додав, що клієнти їхньої компанії зможуть користуватися послугою в будь-якій країні.
Крім того, у Twitter Маск заявив, що цю технологію використовуватиме і його інша компанія — Tesla. Наразі Tesla користується мережею AT&T для візуалізації трафіку в реальному часі, карт супутникового перегляду та потокової передачі музики.
Нагадаємо, днями SpaceX знизила абонентську плату за Starlink у низці країн. Зокрема, в Україні вартість зменшилася майже вдвічі.
За матеріалами:
vctr.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.