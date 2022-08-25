Starlink знизив вартість підписки в Україні: скільки це зекономить бюджету — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Starlink знизив вартість підписки в Україні: скільки це зекономить бюджету

Особисті фінанси
1396
Starlink знизив вартість підписки в Україні: скільки це зекономить бюджету
Starlink знизив вартість підписки в Україні: скільки це зекономить бюджету
Власне термінали супутникового інтернету від Starlink коштують $499. Проте після покупки доводиться платити також і за щомісячну підписку, яка коштує $100. Тепер Starlink вирішили знизити ціну своїх послуг для українців.
Відповідно до листа, який опублікував Родіон Рожковський, нова вартість підписки складатиме $60.
Starlink знизив вартість підписки в Україні: скільки це зекономить бюджету
Символічно, що про зниження вартості послуг Starlink повідомив українців саме на День Незалежності.
«З 24.08.2022 Starlink знижує вашу щомісячну плату за обслуговування до $60. Зниження ціни враховує умови вашого місцевого ринку та має відображати паритет купівельної спроможності наших клієнтів», — йдеться у листі Starlink.
Власникам терміналів нічого не потрібно робити для отримання знижки, зниження ціни буде автоматично відображено в рахунках, створених після 24 серпня.

Скільки це зекономить грошей?

Зараз термінали Starlink використовують буквально по всій Україні — військові забезпечують себе зв’язком в зонах, де відсутнє будь-яке інше покриття, об’єкти критичної інфраструктури ставлять термінали для безперебійного інтернету в разі пошкоджень мережі.
Як недавно повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, загальна кількість Starlink в Україні тепер сягає 18 000 — це більше, ніж у будь-якій країні Європи. Якщо уявити, що всі вони зараз активно використовуються, то виходить вражаюча сума витрат — $1,8 млн або близько 66 млн гривень на місяць.
Таким чином, зниження вартості підписки з $100 до $60 дозволить Україні витрачати на 26,5 млн гривень менше щомісяця.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.