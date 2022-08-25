Starlink знизив вартість підписки в Україні: скільки це зекономить бюджету — Finance.ua

Starlink знизив вартість підписки в Україні: скільки це зекономить бюджету Вчора 12:01 — Особисті фінанси

Starlink знизив вартість підписки в Україні: скільки це зекономить бюджету

Власне термінали супутникового інтернету від Starlink коштують $499. Проте після покупки доводиться платити також і за щомісячну підписку, яка коштує $100. Тепер Starlink вирішили знизити ціну своїх послуг для українців.

нова вартість підписки складатиме $60. Відповідно до листа, який опублікував Родіон Рожковський,

Символічно, що про зниження вартості послуг Starlink повідомив українців саме на День Незалежності.

«З 24.08.2022 Starlink знижує вашу щомісячну плату за обслуговування до $60. Зниження ціни враховує умови вашого місцевого ринку та має відображати паритет купівельної спроможності наших клієнтів», — йдеться у листі Starlink.

Власникам терміналів нічого не потрібно робити для отримання знижки, зниження ціни буде автоматично відображено в рахунках, створених після 24 серпня.

Скільки це зекономить грошей?

Зараз термінали Starlink використовують буквально по всій Україні — військові забезпечують себе зв’язком в зонах, де відсутнє будь-яке інше покриття, об’єкти критичної інфраструктури ставлять термінали для безперебійного інтернету в разі пошкоджень мережі.

Як недавно повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, загальна кількість Starlink в Україні тепер сягає 18 000 — це більше, ніж у будь-якій країні Європи. Якщо уявити, що всі вони зараз активно використовуються, то виходить вражаюча сума витрат — $1,8 млн або близько 66 млн гривень на місяць.

Таким чином, зниження вартості підписки з $100 до $60 дозволить Україні витрачати на 26,5 млн гривень менше щомісяця.

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