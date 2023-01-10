Технологічний гігант LG Electronics планує впровадити підтримку метавсесвіту в телевізори — Finance.ua
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Технологічний гігант LG Electronics планує впровадити підтримку метавсесвіту в телевізори

Технології&Авто
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Технологічний гігант LG Electronics планує впровадити підтримку метавсесвіту в телевізори
Технологічний гігант LG Electronics планує впровадити підтримку метавсесвіту в телевізори
Корейська корпорація LG Electronics уклала партнерство з розробником метасвітів Oorbit для інтеграції віртуальних світів у свої телевізори, повідомляє VentureBeat.
Про це було оголошено на виставці CES 2023.
За словами співзасновника Ooribt Пуджі Куша, партнерство з LG допоможе представити концепцію мета-всесвіту мільйонам людей, які користуються продуктами компанії. Користувачі зможуть познайомитися з новим продуктом через додаток Sansar на LG webOS TV.
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У листопаді 2022 року LG почала пошук експертів у галузі Web3 для розроблення нового напряму, пов’язаного з технологіями blockchain і Web3, планування і створення dApp-сервісів, аналізу тенденцій і дослідження Web3 та блокчейн проектів, а також налагодження партнерських відносин із компаніями, що працюють у сфері блокчейну.
Згідно з дослідженням, проведеним аналітичною компанією IDC наприкінці 2022 року, LG Electronics зберегла за собою перше місце за найбільшою кількістю патентних заявок на метавсесвіти з 2016 року. Samsung Electronics опинилася на другому місці, за нею йде американська компанія Meta, Huawei посіла четверте місце, а Microsoft — п’яте.
За матеріалами:
cryptomisto
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