Технологічний гігант LG Electronics планує впровадити підтримку метавсесвіту в телевізори — Finance.ua

Технологічний гігант LG Electronics планує впровадити підтримку метавсесвіту в телевізори 10.01.2023, 01:21 — Технології&Авто

Технологічний гігант LG Electronics планує впровадити підтримку метавсесвіту в телевізори

Корейська корпорація LG Electronics уклала партнерство з розробником метасвітів Oorbit для інтеграції віртуальних світів у свої телевізори, повідомляє VentureBeat.

Про це було оголошено на виставці CES 2023.

За словами співзасновника Ooribt Пуджі Куша, партнерство з LG допоможе представити концепцію мета-всесвіту мільйонам людей, які користуються продуктами компанії. Користувачі зможуть познайомитися з новим продуктом через додаток Sansar на LG webOS TV.

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У листопаді 2022 року LG почала пошук експертів у галузі Web3 для розроблення нового напряму, пов’язаного з технологіями blockchain і Web3, планування і створення dApp-сервісів, аналізу тенденцій і дослідження Web3 та блокчейн проектів, а також налагодження партнерських відносин із компаніями, що працюють у сфері блокчейну.

Згідно з дослідженням, проведеним аналітичною компанією IDC наприкінці 2022 року, LG Electronics зберегла за собою перше місце за найбільшою кількістю патентних заявок на метавсесвіти з 2016 року. Samsung Electronics опинилася на другому місці, за нею йде американська компанія Meta, Huawei посіла четверте місце, а Microsoft — п’яте.

cryptomisto За матеріалами:

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