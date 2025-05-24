ШІ-помічник для водіїв: Google впровадить Gemini у автомобілі з Android Auto — Finance.ua
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ШІ-помічник для водіїв: Google впровадить Gemini у автомобілі з Android Auto

Технології&Авто
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ШІ-помічник для водіїв: Google впровадить Gemini у автомобілі з Android Auto
ШІ-помічник для водіїв: Google впровадить Gemini у автомобілі з Android Auto
Google впровадить Gemini, свій генеративний штучний інтелект, у всі автомобілі, що підтримують Android Auto, протягом наступних кількох місяців.
Про це повідомляє techcrunch.
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Gemini з’являться в Android Auto двома основними способами.
По-перше, Gemini працюватиме як набагато потужніший розумний голосовий помічник.
Водії зможуть просити Gemini надсилати текстові повідомлення, відтворювати музику та інше, що Google Assistant вже міг робити.
Різниця полягає в тому, що користувачам не доведеться бути такими роботоподібними зі своїми командами завдяки можливостям Gemini, адже він базується на природній мові.
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Для прикладу, Gemini зможе знаходити хороші ресторани вздовж запланованого маршруту, при цьому буде аналізувати списки та відгуки Google, щоб відповідати на більш конкретні запити (наприклад, «де поїсти смачний борщ в радіусі 5 кілометрів»).
Інша функція Gemini — брати участь у повноцінних розмовах про… що завгодно. Можна потеревенити про ідеї для подорожей на весняні канікули чи організувати з ШІ мозковий штурм рецептів, які сподобаються 10-річній дитині тощо.
Gemini на Android Auto та Google Built-In з’явиться в усіх країнах, які вже мають доступ до генеративної моделі штучного інтелекту компанії, і підтримуватиме понад 40 мов. Чи буде серед них українська — невідомо, однак наразі Gemini без проблем спілкується нею.
За матеріалами:
Телеканал 24
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