Toyota випустила стильного суперника Tesla Model Y (фото) — Finance.ua
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Toyota випустила стильного суперника Tesla Model Y (фото)

Технології&Авто
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Toyota випустила стильного суперника Tesla Model Y (фото)
Toyota випустила стильного суперника Tesla Model Y (фото), Фото: Toyota
Нова Toyota bZ5 надійшла у виробництво і виходить на ринок. Недорогий електричний купе-кросовер багато оснащений і доступний у версіях із запасом ходу до 630 км.
Про новий електрокросовер Toyota розповіли на сайті CarNewsChina.
Електромобіль Toyota bZ5 — серійна версія торішнього концепта bZ3C. Кросовер кине виклик Tesla Model Y, адже має схожі розміри.
Фото: Toyota
Фото: Toyota

Габарити Toyota bZ5 2025:

  • довжина — 4780 мм;
  • ширина — 1866 мм;
  • висота — 1510 мм;
  • колісна база — 2880 мм;
  • маса — 1920 кг.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Нова Toyota bZ5 зовні не змінилася порівняно з прототипом і зберегла динамічний силует із вираженим «носом», аркоподібним дахом, вигнутою віконною лінією та загостреною задньою частиною. Тоненькі діодні фари та ліхтарі — традиційна риса електрокарів Toyota.
У салоні відчувається вплив електрокросовера Toyota bZ. Саме в нього запозичили кермо та розташований високо цифровий щиток приладів.
Водночас електрокар отримав більший 15,6-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника складає 463 л.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Комплектація Toyota bZ5 доволі багата — включає 21-дюймові диски, панорамний дах, акустику JBL із 10 динаміками, паркувальний автопілот, 9 подушок безпеки, набір електронних «помічників» та систему напівавтономного руху.
Електромобіль Toyota bZ5 дебютував у передньопривідній 272-сильній версії. Максимальну швидкість обмежено на 160 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 65,3 та 74 кВт∙год: запас ходу становить 550 та 630 км, відповідно.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Електрокросовер випускають на підприємстві FAW-Toyota в Китаї, що дозволило знизити його собівартість. Саме в КНР уже стартували продажі моделі за ціною від 130 000 юанів ($18 000).
За матеріалами:
Фокус
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