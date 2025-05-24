Renault презентував повнопривідний електричний кросовер (фото) — Finance.ua

Renault презентував повнопривідний електричний кросовер (фото) 24.05.2025, 01:10 — Технології&Авто

Renault презентував повнопривідний електричний кросовер (фото)

Електричний Renault 4 отримав версію з повним приводом. Новинка називається Renault 4 Savane 4×4 і поки що носить статус концепту. Від звичайного хетчбека повнопривідний R4 відрізняється двомоторною силовою установкою, розширеною колією та збільшеним кліренсом.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

На прикладі концепту Renault 4 Savane 4×4 французи продемонстрували потенціал платформи AmpR Small.

Хетчбеку додали другий електромотор, розширили колію та на 15 міліметрів підняли над дорогою.

Повний привід не перетворив авто у позашляховик. Але й попередники Renault Colorale Savane та оригінальний R4 Savane теж ними не були. Зате саме ім’я асоціюється з класичними моделями Renault.

Концепт-кар пофарбований у новий зелений відтінок Jade Green, а його дах прикрашає тканина з піксельним візерунком.

Штатні упори на бамперах заміни новими, роздрукованими на 3D-принтері із амортизуючими властивостями.

Салон оброблений текстилем із термопластичного полімеру. Завершальні штрихи — вишивки із цифрами «4» та візерунок «гусячі лапки» на спинках сидінь.

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