Тайванський фондовий ринок зазнав наймасштабнішого розпродажу іноземними інвесторами — Finance.ua

Тайванський фондовий ринок зазнав наймасштабнішого розпродажу іноземними інвесторами Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Тайванський фондовий ринок зазнав наймасштабнішого розпродажу іноземними інвесторами

Тайванський фондовий ринок зазнав наймасштабнішого розпродажу іноземними інвесторами, головним чинником якого стало падіння акцій Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Про це пише Bloomberg.

За останні 12 торгових сесій глобальні фонди вивели з ринку 391 млрд тайванських дол (11,9 млрд дол).

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TSMC, на яку припадає понад третина ваги індексу Taiex, втратила майже 10% вартості, оскільки іноземці позбулися 155 млн її акцій.

Падіння відбулося на тлі загального спаду акцій високотехнологічних компаній. Інвестори стали обережнішими щодо сектору штучного інтелекту після прориву китайської DeepSeek, яка поставила під сумнів значне відставання Китаю у сфері ШІ.

Попри розпродаж, тайванський індекс Taiex у четвер зріс другий день поспіль, скоротивши падіння з лютневого максимуму до 5%.

Акції TSMC теж відновили частину втрат після новин про потенційне спільне підприємство з американськими виробниками чіпів. У середу іноземні фонди навіть придбали менше мільйона акцій компанії.

Економічна Правда За матеріалами:

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