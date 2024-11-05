Тайвань надасть $5 млн додаткової допомоги Україні — Finance.ua

Тайвань надасть $5 млн додаткової допомоги Україні
Представництво Тайваню в Литві підписало свій другий меморандум про взаєморозуміння з Литовським центральним агентством з управління проектами (CPMA) про надання додаткових 5 мільйонів доларів фінансування для сприяння відбудови України через уряд Литви.
Про це повідомляє RTI.
«Цією новою угодою, ми робимо ще один ключовий крок у відновленні та модернізації центрів реабілітації для тих, хто мужньо бореться за свободу України та безпеку Європи», — зазначив заступник міністра закордонних справ Литви Сімонаc Шатунас.
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Раніше Фонд виконав чотири проєкти з відбудови України, за підтримки Тайваню обсягом у понад 5 мільйонів доларів.
Литва з початку повномасштабного вторгнення надала Україні підтримку на 766 мільйонів доларів. Минулого тижня країна оголосила про початок постачань пакету допомоги, оголошеного у серпні. Мовиться зокрема про енергогенератори та боєприпаси.
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