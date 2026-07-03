Тарифи на воду у Львові можуть підвищити у 4 рази Сьогодні 11:43 — Особисті фінанси

Вода у крані

У Львові планують підвищити вартість водопостачання: «Львівводоканал» вимагає тариф у 100 гривень за куб. Такі розрахунки підприємство вже подало до Львівської міської ради.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Який тариф зараз, і в чому проблема

Наразі тариф на водопостачання у Львові становить 25,88 грн за кубометр і не змінювався з початку 2022 року. У міськраді зазначають, що це один із найнижчих тарифів серед великих міст України.

Як пояснили у «Львівводоканалі», чинний тариф покриває лише 61% поточних операційних витрат підприємства. Йдеться про витрати на електроенергію, паливо, реагенти та оплату праці, без урахування модернізації мереж.

За розрахунками «Львівводоканалу», для повного покриття витрат ціна кубометра води має бути 100 грн. За таких умов підприємство може не лише стабільно функціонувати, а й розвивати інфраструктуру та забезпечувати надійне цілодобове водопостачання в умовах війни.

У підприємстві також наголошують, що для повноцінної модернізації системи водопостачання необхідно близько 30 млн євро інвестицій щороку, тоді як зараз цей показник становить лише 40−50 млн грн.

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Тарифи по Україні

За інформацією мерії, у більшості українських міст оновлені тарифи вже становлять від 56 до 139 грн. Наприклад:

у Тернополі — 78,33 грн/м³,

Чернівцях — 63,56 грн/м³,

Кривому Розі — 78,47 грн/м³.

Остаточне рішення щодо нової вартості водопостачання ухвалить виконком Львівської міської ради.

Раніше ЗМІ повідомляли , що українські водоканали масово заявляють про наміри підвищити тарифи для споживачів вже цього літа, каже голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

«На сьогодні 15−20 міст оголосили про підвищення, це: Одеса, Запоріжжя, Кременчук, Полтава, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Ужгород, Бердичів. Всі ці міста або підвищили тарифи, або оголосили про підвищення, наприклад, у 20-х числах липня», — говорить експерт.

Одним із лідерів зростання стала Вінниця, де тариф із 25,62 грн підвищили до 81,01 грн.

Експерт підрахував , як зростуть витрати домогосподарств за нових розцінок. Для квартири, де середнє споживання становить 5 кубометрів води на людину за місяць і проживає двоє дорослих та дитина, зростання становитиме:

Полтава — 640 грн;

Кременчук — 635 грн;

Вінниця — 692 грн;

Запоріжжя — 513 грн;

Тернопіль — 774 грн;

Ужгород — 682 грн;

Хмельницький — 605 грн;

Дніпро — 694 грн;

Кривий Ріг — 490 грн;

Луцьк — 566 грн;

Одеса — 729 грн.

Якщо порахувати додаткові витрати за рік, то суми виглядатимуть так:

Полтава — 7 682 грн на рік;

Кременчук — 7 614 грн;

Вінниця — 8 309 грн;

Запоріжжя — 6 150 грн;

Тернопіль — 9 285 грн;

Ужгород — 8 187 грн;

Хмельницький — 7 254 грн;

Дніпро — 8 322 грн;

Кривий Ріг — 5 880 грн;

Луцьк — 6 786 грн;

Одеса — 8 751 грн.

Іншими словами, кожне домогосподарство додатково сплачуватиме за послуги водоканалу від 6 до 9 тисяч гривень на рік.

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