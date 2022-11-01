Тарифи на електроенергію: в Кабміні ухвалили рішення — Finance.ua
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Тарифи на електроенергію: в Кабміні ухвалили рішення

Енергетика
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Тарифи на електроенергію: в Кабміні ухвалили рішення
Уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року — таким чином тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики.
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Що це означає
Це означає, що пільгові ціни на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом опалювального сезону до 31 березня 2023 року.
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«Сьогодні, незважаючи на війну та масовані обстріли енергетичної інфраструктури, прийнято рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян. Вдячний кожному за своєчасну оплату електроенергії, це надзвичайно важливо для стабільної роботи наших енергокомпаній та оперативного проведення ремонтів об’єктів та обладнання, пошкоджених через ворожі атаки», — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.
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Довідка Finance.ua:

  • Цьогорічний тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року становить 1,44 грн за кВт-годину при споживанні до 250 кВт-год на місяць. Таких споживачів до кінця вересня було 80% загальної кількості.
  • Для всіх, хто споживає понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишилася незмінною на рівні 1,68 грн. Тариф у 1,68 грн/кВт-год також діє для гуртожитків та колективних побутових споживачів.

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За матеріалами:
Finance.ua
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