У ДТЕК закінчилося обладнання для відновлення енергосистеми — Finance.ua
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У ДТЕК закінчилося обладнання для відновлення енергосистеми

Енергетика
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У ДТЕК закінчилося обладнання для відновлення енергосистеми
У ДТЕК закінчилося обладнання для відновлення енергосистеми
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляє, що у компанії закінчилося обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури, а грошей на закупівлю нового не вистачає.
Відповідне повідомлення оприлюднене в Facebook Групи ДТЕК.
«Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих „хвиль атак“, які відбуваються з 10 жовтня», — зазначив Сахарук, коментуючи ситуацію в енергосистемі України після чергового масованого удару окупантів.
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Також, за його словами, у компанії є складнощі із закупівлею обладнання у зв’язку з його вартістю.
«Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. Та жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонів доларів. Наразі вже є певні складності з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого», — зазначив Сахарук.
Зараз, за його словами, ДТЕК працює над тим, яким чином все ж таки придбати обладнання чи отримати його від партнерів. Причому, як стверджує Сахарук, це пробема не лише ДТЕК.

Які пристрої «з’їдають» найбільше електроенергії

«Нині це є проблемою у всіх енергетиків», — наголосив він.
Нагадаємо, раніше глава Оператора системи передачі НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що завдяки тому, що у попередні 5 років «Укренерго» провела масштабне оновлення енергетичного обладнання, компанія має великий аварійний запас для оперативного виконання ремонтів.
За матеріалами:
Finance.ua
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