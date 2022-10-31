У ДТЕК закінчилося обладнання для відновлення енергосистеми — Finance.ua

У ДТЕК закінчилося обладнання для відновлення енергосистеми Вчора 15:55 — Енергетика

У ДТЕК закінчилося обладнання для відновлення енергосистеми

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляє, що у компанії закінчилося обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури, а грошей на закупівлю нового не вистачає.

Відповідне повідомлення оприлюднене в Facebook Групи ДТЕК.

«Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих „хвиль атак“, які відбуваються з 10 жовтня», — зазначив Сахарук, коментуючи ситуацію в енергосистемі України після чергового масованого удару окупантів.

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Також, за його словами, у компанії є складнощі із закупівлею обладнання у зв’язку з його вартістю.

«Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. Та жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонів доларів. Наразі вже є певні складності з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого», — зазначив Сахарук.

Зараз, за його словами, ДТЕК працює над тим, яким чином все ж таки придбати обладнання чи отримати його від партнерів. Причому, як стверджує Сахарук, це пробема не лише ДТЕК.

«Нині це є проблемою у всіх енергетиків», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше глава Оператора системи передачі НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що завдяки тому, що у попередні 5 років «Укренерго» провела масштабне оновлення енергетичного обладнання, компанія має великий аварійний запас для оперативного виконання ремонтів.

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