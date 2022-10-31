У ДТЕК попередили про нові аварійні відключення електроенергії — Finance.ua
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У ДТЕК попередили про нові аварійні відключення електроенергії

Енергетика
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У ДТЕК попередили про нові аварійні відключення електроенергії
У ДТЕК попередили про нові аварійні відключення електроенергії
Через масовані російські ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури України у компанії ДТЕК попереджають про аварійні відключення електроенергії.
Як зазначається у Facebook компанії, зараз Україна відбиває атаки ворога. А енергетики — працюють над стабілізацією енергосистеми, яка цього ранку зазнала чергового удару російських терористів.
«Хочемо попередити про екстрені аварійні відключення електроенергії сьогодні», — пишуть у ДТЕК.
Також українців закликали економити електроенергію, вимикати або обмежувати використання енергоємних приладів.
Таким чином ми допоможемо енергетикам швидше розв’язати проблеми зі світлом.
Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не актуальні.
Довідка Finance.ua:
  • cьогодні російські війська завдали ракетного удару по території України;
  • руйнувань зазнали ряд об’єктів критичної інфраструктури в кількох регіонах.
За матеріалами:
Finance.ua
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