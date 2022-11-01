Відключення світла на сьогодні запланували для семи областей: перелік — Finance.ua
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Відключення світла на сьогодні запланували для семи областей: перелік

Енергетика
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Відключення світла на сьогодні запланували для семи областей: перелік
Відключення світла на сьогодні запланували для семи областей: перелік
Для усунення наслідків атак росіян сьогодні, 1 листопада, будуть відключення електропостачання всіх категорій споживачів у Києві та кількох областях.
Про це повідомляє «Укренерго».

Про які області йдеться

«Для усунення наслідків атак терорашистів сьогодні, у вівторок 1 листопада, з 06:00 Диспетчерський центр НЕК „Укренерго“ надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни», — заявили в компанії.
Обмеження споживання, зазначили в «Укренерго», потрібні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стійке балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені обстрілами.

Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла

Нагадаємо, окупанти 31 жовтня завдали масованих ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України. За інформацією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ракетами та дронами було пошкоджено 18 об’єктів інфраструктури у 10 регіонах.
Після цього по всій Україні запровадили екстрені відключення електроенергії.
Крім того, розроблено нові графіки відключення світла у Києві. Упродовж дня мешканці столиці можуть залишатися без електропостачання до 12 годин.
За матеріалами:
Економічна Правда
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