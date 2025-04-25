Таїланд запроваджує обов’язкову онлайн-реєстрацію для іноземців — Finance.ua

Таїланд запроваджує обов’язкову онлайн-реєстрацію для іноземців Сьогодні 06:03 — Світ

Таїланд запроваджує обов’язкову онлайн-реєстрацію для іноземців

З 1 травня 2025 року в Таїланді набуває чинності нова обов’язкова процедура для всіх іноземців — попереднє заповнення електронної картки прибуття TDAC (Thailand Digital Arrival Card).

Таке рішення ухвалило Імміграційне бюро Таїланду в межах масштабної цифровізації прикордонного контролю. Нововведення має спростити процес перетину кордону та значно скоротити черги в аеропортах.

Що таке TDAC

TDAC (Thailand Digital Arrival Card) — це нова електронна форма, яку потрібно обов’язково заповнити перед подорожжю до Таїланду. Вона не замінює візу чи інших дозволів, але є обов’язковим документом для в’їзду в країну з 1 травня 2025 року. Без підтвердження заповнення цієї форми туриста просто не допустять на територію Таїланду.

Цифрова картка дозволяє прикордонникам заздалегідь отримати ключову інформацію про мандрівника, що, зі слів уряду, пришвидшить перевірку та зробить процедуру в’їзду більш зручною й безконтактною.

Кому обов’язково потрібна TDAC

Цифрова картка TDAC є обов’язковою для всіх іноземних громадян, які прибувають до Таїланду:

з туристичною метою;

у справах бізнесу;

транзитом;

інших причин, незалежно від наявності візи чи права безвізового в’їзду.

Навіть якщо ви подорожуєте з дитиною — потрібно подати окрему форму на кожного члена сім’ї.

Як заповнити TDAC: покрокова інструкція

не раніше ніж за 3 дні до дати подорожі. Онлайн-реєстрація доступна на офіційному сайті Таїландського імміграційного бюро . Форму можна заповнити

Для реєстрації знадобиться:

паспорт або проїзний документ;

особисті дані: ПІБ, дата народження, громадянство;

інформація про рейс: номер, дата прибуття;

адреса тимчасового перебування в Таїланді (наприклад, готель чи апартаменти).

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Після заповнення форми ви отримаєте електронне підтвердження на e-mail, яке слід пред’явити прикордонникам у день прибуття. Рекомендується мати копію у смартфоні та, бажано, надрукований варіант — на випадок технічних збоїв.

Які ризики, якщо TDAC не буде

Без підтвердження про заповнення TDAC іноземець не зможе пройти паспортний контроль у Таїланді. Це означає:

відмову у в’їзді до країни;

потенційну депортацію за рахунок пасажира;

затримку в аеропорту та адміністративні складнощі.

Тож нехтувати новими вимогами не варто. Рекомендується заповнювати форму завчасно, перевіряти всі дані на помилки та мати під рукою підтвердження.

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