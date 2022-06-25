«Сюрприз» на валютному ринку: що буде з курсом долара найближчим часом — Finance.ua
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«Сюрприз» на валютному ринку: що буде з курсом долара найближчим часом

Валюта
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«Сюрприз» на валютному ринку: що буде з курсом долара найближчим часом
«Сюрприз» на валютному ринку: що буде з курсом долара найближчим часом
Курс продажу долара в Україні з 27 червня до 3 липня зростатиме — приціл зростання до 40 гривень повертається.
Про це розповів аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак.
«Тема останнього тижня — майбутня відв’язка фіксованого курсу валюти. На тлі цієї новини наприкінці червня-початку липня ми можемо чекати на підвищення попиту на долари та євро з боку населення, що підштовхне курс валюти на чорному ринку до 40 гривень. Очікування події для нашого населення набагато більш значуща подія, ніж фактичне ухвалення рішення», — каже Максим Орищак.
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Виходить, що якщо ми чекаємо на плаваючий курс долара в країні, готуємося до девальвації гривні та зростання цін на бензин, газ та продукти харчування, то почнемо купувати іноземну валюту, щоб хоч якось компенсувати майбутні втрати своїх грошових накопичень.
Однак, потрібно розуміти, що падіння гривні як ризик розглядають банки і ЦБ, відповідно для того, щоб не зазнати збитків через курсовий стрибок — у банках можуть ввести обмеження на обмін валюти. Тобто спекулянтам намагатимуться обрізати можливість отримання прибутку таким чином, каже експерт.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

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