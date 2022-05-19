Ситуація з платіжним балансом у квітні дещо погіршилася – заступник голови НБУ — Finance.ua

Ситуація з платіжним балансом у квітні дещо погіршилася – заступник голови НБУ

Вчора 08:35 — Казна та Політика

Ситуація з платіжним балансом у квітні дещо погіршилася – заступник голови НБУ

Скорочення зовнішнього офіційного фінансування та певне зростання імпорту призвели до того, що ситуація у квітні з платіжним балансом дещо погіршилася порівняно з березнем.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ситуація у квітні з платіжним балансом справді дещо погіршилася. Якщо в березні наше сальдо інтервенцій із продажу валюти на ринку становило $1,7 млрд, то вже у квітні цей показник збільшився до $2,2 млрд», — сказав він.

Ніколайчук уточнив, що якщо в березні валютні надходження на користь уряду становили $3,3 млрд, то у квітні вони вже були меншими за $2 млрд, і здебільшого зниження відбулося за рахунок скорочення зовнішнього офіційного фінансування.

«Відповідно, якщо в березні міжнародні резерви зросли на $600 млн, то вже у квітні вони знизилися на $1,2 млрд», — констатував заступник голови НБУ.

Говорячи про чинники, що впливають на торговельний баланс, він відзначив зростання витрат на пальне, оборонні потреби, а також збереження значних обсягів розрахунків із платіжними системами, насамперед через активне використання гривневих карток за кордоном біженцями з України.

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«Я не думаю, що ми побачимо стрімке погіршення ситуації. Те, що бачимо зараз, інтервенції у травні відповідають тенденціям квітня. Загалом, на мою думку, ми зараз перебуваємо в певній локальній рівновазі», — водночас зазначив Ніколайчук.

За його словами, багато залежатиме від того, як відбуватимуться воєнні дії, наскільки швидко Україна зможе налагодити альтернативні шляхи експорту й наскільки успішним буде розблокування українських портів.

«Важливою також буде міжнародна підтримка. В цьому питанні протягом кількох останніх тижнів ми бачили досить суттєвий прогрес, ідеться, зокрема, і про фінансування, яке нам обіцяють і Світовий банк, і ЄС, і США», — додав заступник голови Нацбанку. Він нагадав, що затверджений Конгресом США новий $40 млрд пакет допомоги Україні має значно допомогти стану платіжного балансу України.

«Ми активно працюємо над тим, щоб витрати, які ми здійснюємо на валютному ринку для утримання стабільності обмінного курсу (а ми очікуємо, що вони будуть меншими в другій половині року), повністю покривалися надходженням офіційного фінансування», — заявив також Ніколайчук.

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