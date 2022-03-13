Ситуація на західному кордоні: черг немає майже ніде — Finance.ua

Ситуація на західному кордоні: черг немає майже ніде

Вчора 12:40 — Особисті фінанси

Станом на 10:00 суботи, 13 березня, на 20 із 22 пунктів пропуску із сусідніми державами — Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Румунією — відсутні черги на виїзд з України.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Згідно з повідомленням, невеликі черги були зафіксовані на кордоні з Польщею в пунктах пропуску «Угринів» (100 пішоходів) та «Рава-Руська» (10 автобусів). На решті пунктів пропуску черги відсутні.

Також повідомляється, що минулої доби за межі України виїхало понад 77 тисяч людей. Більшість тих, хто виїхав (близько 51 тисячі осіб), перетнули кордон на українсько-польській ділянці.

В Україну за минулу добу прибули понад 19 тисяч людей, близько 14 тисяч із яких українці.

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