Ситуація на валютному ринку в Україні: пропозиція доларів зростає — Finance.ua
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Ситуація на валютному ринку в Україні: пропозиція доларів зростає

Валюта
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Ситуація на валютному ринку в Україні: пропозиція доларів зростає
Ситуація на валютному ринку в Україні: пропозиція доларів зростає
Збільшення пропозиції валюти з боку клієнтів банків на тлі сталого попиту на неї зумовило скорочення минулого тижня обсягів чистої купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку клієнтами банків.
Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.
«Це дозволило дещо зменшити обсяг чистого продажу Національним банком іноземної валюти на міжбанківському ринку, який, втім, продовжує перевищувати 0,5 млрд доларів на тиждень», — написав він.

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За його словами, потреба у значних валютних інтервенціях регулятора створює тиск на міжнародні резерви України, які за результатами вересня скоротилися на 5,9% до 23,9 млрд доларів, що відповідає фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту.
Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня з 17 по 21 жовтня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 569 млн доларів, зменшивши обсяг в порівнянні з попереднім тижнем (605 млн доларів).

Довідка Finance.ua:

  • курс долара в Україні у жовтні може зрости до позначки 42-45 грн/дол. Такий прогноз зробив економічний експерт Олексій Кущ;
  • Національний банк з 21 жовтня запровадив новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ — зберегти міжнародні резерви. Громадяни отримають можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку.

Депозити за офіційним курсом

За матеріалами:
Finance.ua
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