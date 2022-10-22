Курс долара в Україні: експерт зробив прогноз, яким буде долар — Finance.ua
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Курс долара в Україні: експерт зробив прогноз, яким буде долар

Казна та Політика
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Курс долара в Україні у жовтні може зрости до позначки 42-45 грн/дол.
Такий прогноз зробив економічний експерт Олексій Кущ, передає «Телеграф».
За його словами, ослаблення гривні буде не різким і лавиноподібним, а поступовим, тому долар навряд чи найближчим часом перевалить за 50 гривень.
Експерт упевнений, що курс долара продовжить зростання. Причинами падіння гривні він назвав:
  • перетікання капіталів з України та інших країн у долари;
  • ситуація на фронті в Україні;
  • відтік грошей в Європу на утримання українських біженців;
  • енергетичний шок.
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За матеріалами:
УНІАН
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