Курс долара в Україні: експерт зробив прогноз, яким буде долар — Finance.ua

Курс долара в Україні: експерт зробив прогноз, яким буде долар Вчора 08:00 — Казна та Політика

Курс долара в Україні у жовтні може зрости до позначки 42-45 грн/дол.

Такий прогноз зробив економічний експерт Олексій Кущ, передає « Телеграф ».

За його словами, ослаблення гривні буде не різким і лавиноподібним, а поступовим, тому долар навряд чи найближчим часом перевалить за 50 гривень.

Експерт упевнений, що курс долара продовжить зростання. Причинами падіння гривні він назвав:

перетікання капіталів з України та інших країн у долари;

ситуація на фронті в Україні;

відтік грошей в Європу на утримання українських біженців;

енергетичний шок.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.