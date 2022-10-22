Курс долара в Україні: експерт зробив прогноз, яким буде долар — Finance.ua

Курс долара в Україні: експерт зробив прогноз, яким буде долар
Курс долара в Україні у жовтні може зрости до позначки 42-45 грн/дол.
Такий прогноз зробив економічний експерт Олексій Кущ, передає «Телеграф».
За його словами, ослаблення гривні буде не різким і лавиноподібним, а поступовим, тому долар навряд чи найближчим часом перевалить за 50 гривень.
Експерт упевнений, що курс долара продовжить зростання. Причинами падіння гривні він назвав:
- перетікання капіталів з України та інших країн у долари;
- ситуація на фронті в Україні;
- відтік грошей в Європу на утримання українських біженців;
- енергетичний шок.
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