Систему відшкодування при ДТП змінять: що пропонує НБУ — Finance.ua

Систему відшкодування при ДТП змінять: що пропонує НБУ Вчора 12:05 — Страхування

Систему відшкодування при ДТП змінять: що пропонує НБУ

Національний банк України презентував зміни до нової редакції Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Мета змін

Підвищити рівень захищеності постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах та привести механізм захисту громадян у відповідність до вимог законодавства ЄС.

Що пропонує регулятор

1. Поступове збільшення страхових сум. Сьогодні за шкоду, завдану майну потерпілих, страхова сума становить 160 тис. грн, а за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих, — 320 тис. грн. Упродовж наступних шести-семи років пропонується поступово збільшити ці суми до 1,3 млн євро та до 6,45 млн євро відповідно. Такими є вимоги Директиви ЄС 2021/2118 від 24 листопада 2021 року, якою внесені зміни до Директиви Motor Insurance 2009/103/ЄС.

2. Національний банк виступає за удосконалення системи відшкодування збитків, завданих потерпілим. Якщо сьогодні страхові компанії добровільно долучаються до прямого врегулювання страхових випадків, то в майбутньому пропонується обов’язкове пряме врегулювання страхових випадків для всіх страховиків. Це означає, що страхувальник-постраждалий матиме змогу напряму звертатися до страхової компанії, з якою у нього укладений договір «автоцивілки», для отримання страхової виплати у разі пошкодження автомобіля чи потрапляння у ДТП двох учасників. Це значно скоротить та спростить процес отримання страхових виплат.

3. Пропонується вільне ціноутворення для страховиків. Наразі базовий платіж та коригуючі коефіцієнти є однаковими для всіх страховиків, адже вони суворо регламентовані. Натомість планується запровадження ринкових механізмів визначення цінової політики страховиками. Це означає, що страхові компанії самостійно визначатимуть ціни залежно від ризиків, що забезпечить чесну конкуренцію на ринку.

4. Підходи до розрахунку виплат у разі втрати життя та здоров’я планується суттєво оновити. Сьогодні здійснюється одноразова виплата потерпілим, але Національний банк пропонує запровадити ануїтетні виплати:

у разі стійкої втрати працездатності потерпілої особи (інвалідність) — щомісячні виплати протягом строку інвалідності особи, але не довше ніж до досягнення пенсійного віку особи;

у разі смерті потерпілої особи — щомісячні виплати особам, що були на утриманні померлої протягом існування права на утримання.

5. Посиляться гарантійні та інформаційні функції Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

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