Сицилія та Крит іноді дешевші за польські курорти — дослідження Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Польські курорти дорожчі за Єгипет і Туреччину

У багатьох випадках вартість відпочинку в Єгипті, Туреччині або на Сицилії є співставною або навіть нижчою, ніж на популярних туристичних напрямках у Польщі. Різниця у витратах може перевищувати 1000 злотих.

Про це повідомляє InPoland.net.pl з посиланням на Rankomat.pl.

Найдорожчі польські курорти

Серед проаналізованих напрямків у Польщі найвищі ціни на проживання зафіксовані на Мазурах. За шість ночей у апартаментах зі сніданком пара сплачує 2421 злотий у Мронгові та 2402 злоті в Миколайках.

Сім’я з двома дітьми витратить відповідно 4962 злотих у Мронгові та 4914 злотих у Миколайках. Перебування у тризірковому готелі в Миколайках коштує 6266 злотих і є найдорожчим у рейтингу.

Доступніші закордонні напрямки

Найкраще співвідношення ціни та якості відзначили у Єгипті. У Марса-Аламі шість ночей проживання в апартаментах зі сніданком коштує 1165 злотих для пари та 2330 злотих для сім’ї з 4 осіб.

Аланья в Туреччині трохи дорожча. Середня вартість відпочинку для пари становить 1414 злотих, для родини з чотирьох осіб — 3047 злотих. Тризіркові готелі в цих місцях також пропонують ціни набагато нижчі, ніж багато польських курортів.

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Престижні середземноморські напрямки також можуть конкурувати з Польщею за ціною.

Середня вартість квартири для пари на Сицилії становить 1729 злотих, а на Криті — 1792 злотих. Для сім’ї з чотирьох осіб вартість становить 2453 злотих та 2534 злотих відповідно. Це менше, ніж у багатьох польських курортних містах, зокрема в Миколайках, Мронгово та Мендзиздроє.

Загальна вартість подорожі

Перевагами відпочинку в Польщі є низькі витрати на проїзд та харчування.

Враховуючи усі фактори, що впливають на ціну поїздки, відпочинок для пари у Щирку коштує в середньому 2405 злотих, у Полянчику — 2451 злотий, а у Шклярській Порембі — 2508 злотих.

Для порівняння середня вартість поїздки для пари на Сицилію становить 3075 злотих, на Крит — 3446 злотих, а на Канарські острови — 3549 злотих. Для сімей різниця буде більшою, бо варто враховувати вартість перельоту для всіх членів родини.

Експерти Rankomat. pl нагадують, що під час планування відпустки варто враховувати не лише ціну проживання, а й загальну вартість поїздки. Важливими факторами є транспорт, харчування, розташування помешкання та додаткові збори на місці.

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