SWIFT почне тестувати операції на основі блокчейнів — Finance.ua

SWIFT почне тестувати операції на основі блокчейнів Вчора 22:01 — Фінтех і Картки

SWIFT почне тестувати операції на основі блокчейнів

Міжнародна платіжна система SWIFT уклала угоду з постачальником оракулів Chainlink для тестування платіжних транзакцій з використанням різних блокчейнів.

Про це повідомили співзасновник Chainlink Сергій Назаров та директор зі стратегічного розвитку SWIFT Джонатан Еренфельд Соле на конференції SmartCon 2022 у Нью-Йорку.

Для початкової перевірки концепції SWIFT використовуватиме протокол міжмережевої взаємодії Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Він дозволить традиційним фінансовим організаціям отримати доступ до цифрових активів та фіатних грошей на одній платформі. При цьому транзакції можуть відбуватися через різні блокчейни. Завдяки протоколу CCIP, SWIFT повідомлятиме про передачу криптоактивів практично у всіх блокчейнах.

Співпраця двох компаній дозволить фінансовим установам використовувати можливості блокчейну без розробки нових сервісів. Крім того, не виникатиме потреба у модифікації застарілих систем, оскільки це б спричинило суттєві витрати.

Назаров додав, що ініціатива прискорить впровадження блокчейну та технології розподіленого реєстру (DLT) на фінансові ринки.

Нагадаємо, що у вересні платіжна система SWIFT запустила пілотний проєкт разом з фінтех-компанією Symbiont. Мета — надання точних даних фінансовим компаніям за допомогою технологій блокчейну. До ініціативи приєдналися фінансові гіганти Vanguard, Citigroup, American Century Investments і Northern Trust. Експерти галузі зазначають, що новий підхід допоможе глобальному банківському оператору підвищити свою актуальність, коли у різних країнах з’являться власні цифрові активи (CBDC).

noworries За матеріалами:

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