Свириденко анонсувала аналог кредитної програми «5−7−9» для великого бізнесу — Finance.ua
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Свириденко анонсувала аналог кредитної програми «5−7−9» для великого бізнесу

Кредит&Депозит
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Свириденко анонсувала аналог кредитної програми «5−7−9» для великого бізнесу
Свириденко анонсувала аналог кредитної програми «5−7−9» для великого бізнесу
Міністерство економіки працює над новою кредитною програмою для великого бізнесу. Вона буде подібна до діючої «5−7-9», але з більшими лімітами.
Про це у коментарі Forbes розповіла перша віцепремʼєрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.
Програма буде доступна, зокрема, для компаній зі сфери енергетики, а також фокусуватиметься на відновленні критичної інфраструктури, наприклад портової, яка була зруйнована під час війни, каже Свириденко.
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«Вже дивимось на бюджетні можливості та спілкуємося з ринком», — додає вона.
Роль держави у новій програмі також буде полягати у компенсуванні відсоткової ставки, уточнила очільниця Мінекономіки. Вона не навела інших деталей ймовірної нової кредитної програми.
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Фокус чинної кредитної програми «5−7-9» повинен залишатися на малому та середньому бізнесі, зазначає Свириденко. Зараз програма коригується в залежності від потреб економіки, зазначає міністерка.
«Коли була продовольча криза програму розширювали на торговельні мережі, — наводить приклад вона. — Нещодавно ми долучили до програми виробників дронів та проєкти енергоефективності».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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