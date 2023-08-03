Свириденко анонсувала аналог кредитної програми «5−7−9» для великого бізнесу — Finance.ua

Свириденко анонсувала аналог кредитної програми «5−7−9» для великого бізнесу Сьогодні 19:03 — Кредит&Депозит

Свириденко анонсувала аналог кредитної програми «5−7−9» для великого бізнесу

Міністерство економіки працює над новою кредитною програмою для великого бізнесу. Вона буде подібна до діючої «5−7-9», але з більшими лімітами.

Про це у коментарі Forbes розповіла перша віцепремʼєрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Програма буде доступна, зокрема, для компаній зі сфери енергетики, а також фокусуватиметься на відновленні критичної інфраструктури, наприклад портової, яка була зруйнована під час війни, каже Свириденко.

«Вже дивимось на бюджетні можливості та спілкуємося з ринком», — додає вона.

Роль держави у новій програмі також буде полягати у компенсуванні відсоткової ставки, уточнила очільниця Мінекономіки. Вона не навела інших деталей ймовірної нової кредитної програми.

Фокус чинної кредитної програми «5−7-9» повинен залишатися на малому та середньому бізнесі, зазначає Свириденко. Зараз програма коригується в залежності від потреб економіки, зазначає міністерка.

«Коли була продовольча криза програму розширювали на торговельні мережі, — наводить приклад вона. — Нещодавно ми долучили до програми виробників дронів та проєкти енергоефективності».

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