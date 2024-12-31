Світовий рейтинг найпопулярніших авто — Finance.ua

Світовий рейтинг найпопулярніших авто 31.12.2024, 00:10 — Технології&Авто

Світовий рейтинг найпопулярніших авто

За підсумками 9 місяців 2024 року Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто. Її продажі перевищили 900 тис. одиниць. Другу та третю сходинку зайняли Tesla Model Y та Toyota RAV4.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дослідження Focus2move.

10 моделей за продажами у 2024 році:

Toyota Corolla — 901 991 од. (-1,9%); Tesla Model Y — 865 868 од. (-6,5%); Toyota RAV4 — 836 258 од. (+13,7%); Ford F-Series — 733 754 од. (-1,3%); Honda CR-V — 601 374 од. (+5,9%); Chevrolet Silverado — 525 193 од. (-0,5%); Hyundai Tucson — 497 606 од.(-2,4%); Toyota Camry — 474 973 од. (-8,9%); Kia Sportage — 448 693 од. (+4,9%); BYD SONG — 442 275 од. (+42,2%).

Нагадаємо, згідно з дослідженням Consumer Reports за підсумками 2024 року, японські компанії Subaru, Lexus і Toyota очолили рейтинг надійності автомобілів. Автомобілі цих брендів отримали найвищі бали за стабільність в експлуатації, мінімальну кількість поломок та за двигуни.

Журналісти британського видання WhatCar провели традиційне щорічне опитування серед автовласників, за підсумками якого склали рейтинг найнадійніших гібридних автомобілів віком до 5 років на ринку Великобританії. Очолила список модель марки Lexus.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.