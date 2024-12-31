Світовий рейтинг найпопулярніших авто — Finance.ua

Світовий рейтинг найпопулярніших авто
За підсумками 9 місяців 2024 року Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто. Її продажі перевищили 900 тис. одиниць. Другу та третю сходинку зайняли Tesla Model Y та Toyota RAV4.
Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дослідження Focus2move.
10 моделей за продажами у 2024 році:
- Toyota Corolla — 901 991 од. (-1,9%);
- Tesla Model Y — 865 868 од. (-6,5%);
- Toyota RAV4 — 836 258 од. (+13,7%);
- Ford F-Series — 733 754 од. (-1,3%);
- Honda CR-V — 601 374 од. (+5,9%);
- Chevrolet Silverado — 525 193 од. (-0,5%);
- Hyundai Tucson — 497 606 од.(-2,4%);
- Toyota Camry — 474 973 од. (-8,9%);
- Kia Sportage — 448 693 од. (+4,9%);
- BYD SONG — 442 275 од. (+42,2%).
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Нагадаємо, згідно з дослідженням Consumer Reports за підсумками 2024 року, японські компанії Subaru, Lexus і Toyota очолили рейтинг надійності автомобілів. Автомобілі цих брендів отримали найвищі бали за стабільність в експлуатації, мінімальну кількість поломок та за двигуни.
Журналісти британського видання WhatCar провели традиційне щорічне опитування серед автовласників, за підсумками якого склали рейтинг найнадійніших гібридних автомобілів віком до 5 років на ринку Великобританії. Очолила список модель марки Lexus.
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