Світовий рейтинг найпопулярніших авто — Finance.ua

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Світовий рейтинг найпопулярніших авто

Технології&Авто
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Світовий рейтинг найпопулярніших авто
Світовий рейтинг найпопулярніших авто
За підсумками 9 місяців 2024 року Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто. Її продажі перевищили 900 тис. одиниць. Другу та третю сходинку зайняли Tesla Model Y та Toyota RAV4.
Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дослідження Focus2move.
10 моделей за продажами у 2024 році:
  1. Toyota Corolla — 901 991 од. (-1,9%);
  2. Tesla Model Y — 865 868 од. (-6,5%);
  3. Toyota RAV4 — 836 258 од. (+13,7%);
  4. Ford F-Series — 733 754 од. (-1,3%);
  5. Honda CR-V — 601 374 од. (+5,9%);
  6. Chevrolet Silverado — 525 193 од. (-0,5%);
  7. Hyundai Tucson — 497 606 од.(-2,4%);
  8. Toyota Camry — 474 973 од. (-8,9%);
  9. Kia Sportage — 448 693 од. (+4,9%);
  10. BYD SONG — 442 275 од. (+42,2%).

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Нагадаємо, згідно з дослідженням Consumer Reports за підсумками 2024 року, японські компанії Subaru, Lexus і Toyota очолили рейтинг надійності автомобілів. Автомобілі цих брендів отримали найвищі бали за стабільність в експлуатації, мінімальну кількість поломок та за двигуни.
Журналісти британського видання WhatCar провели традиційне щорічне опитування серед автовласників, за підсумками якого склали рейтинг найнадійніших гібридних автомобілів віком до 5 років на ринку Великобританії. Очолила список модель марки Lexus.
За матеріалами:
Finance.ua
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