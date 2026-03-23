Світовий експорт СПГ впав до мінімуму за пів року через конфлікт на Близькому Сході Сьогодні 22:34 — Енергетика

Світові поставки скрапленого природного газу (СПГ) скоротилися до найнижчого рівня за останні шість місяців через загострення конфлікту на Близькому Сході, яке призвело до перебоїв у роботі ключових експортних маршрутів і тимчасового зниження виробництва в країнах Перської затоки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Скорочення обсягів

За даними суднового трекінгу, 10-денна середня кількість глобальних поставок СПГ знизилося приблизно на 20% від початку місяця і становить близько 1,1 млн тонн. Це найнижчий рівень із вересня 2025 року, що фактично нівелює нещодавнє зростання постачань, яке забезпечували нові проєкти у США та інших країнах.

Основне падіння експорту припадає на Катар, а також меншою мірою на Об’єднані Арабські Емірати. Обидві країни залежать від морських маршрутів через Ормузьку протоку — стратегічно важливий вузол, через який проходить значна частка світових енергопостачань. Через зростання напруженості в регіоні саме цей маршрут став одним із ключових факторів ризику для стабільності глобального ринку СПГ.

Ситуація загострилася після ескалації військового конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном. Унаслідок ударів по інфраструктурі в Ірані Катар був змушений тимчасово зупинити роботу свого найбільшого у світі СПГ-експортного комплексу в Рас-Лаффані. Подальші пошкодження інфраструктури ще більше ускладнили відновлення нормальної роботи, а ремонт частини виробничих потужностей може зайняти роки.

Ризики для глобального ринку

Аналітики зазначають, що навіть попри загальне зростання світового виробництва СПГ протягом останнього року, нинішні перебої суттєво вплинули на баланс попиту та пропозиції. Ормузька протока, через яку проходить приблизно п’ята частина світових поставок СПГ, фактично перетворилася на «вузьке місце» для глобального енергоринку, посилюючи волатильність і ризики подальших коливань цін.

Нагадаємо, після іранського удару по Катару, європейські ціни на газ зросли на 35%. На тлі стрімкого зростання вартості енергоносіїв через війну на Близькому Сході, яка схоже не збирається завершуватися, у ЄС готуються до затяжної енергокризи. На саміті в Брюсселі лідери ЄС обговорювали можливі короткострокові рішення для стабілізації ситуації в країнах Європи.

За даними ЗМІ, США можуть суттєво зміцнити свої позиції на світовому енергетичному ринку на тлі масштабної кризи, спричиненої ударами по газовій інфраструктурі Катару, а американські експортери газу можуть стати «головними переможцями» енергокризи.

