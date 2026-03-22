Трамп погрожує знищити електростанції Ірану, якщо протягом 48 годин не відкриється Ормузька протока

Трамп дав Ірану 48 годин, щоб відкрити Ормузьку протоку

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати знищать електростанції Ірану, якщо Тегеран протягом двох діб не відкриє Ормузьку протоку. За словами Трампа, першою під удар потрапить найбільша електростанція країни.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

«Якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку повністю, без загрози, протягом 48 годин із цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні численні електростанції, починаючи з найбільшої», — написав президент США.



Відповідь Ірану

Як повідомляє Al Jazeera. та Wall Street Journal , військові армії Ірану відповіли, що у разі ураження їхнього паливно-енергетичного комплексу, удар буде нанесений на енергетичну, інформаційно-технологічну та опріснювальну інфраструктуру США в регіоні.

WSJ пише, що хоча запаси нафти і газу підтримують економіку регіону, мільйони людей на Близькому Сході покладаються на опріснювальні установки для отримання питної води.

На Близькому Сході зосереджено понад 40% світових потужностей з опріснення, або близько 5000 установок.

