Світовий банк торік надав Україні $31,8 мільярда підтримки — Гетманцев Сьогодні 12:00

Світовий банк торік надав Україні $31,8 мільярда підтримки — Гетманцев

Світовий банк у 2024 році надав Україні підтримки на 31,8 млрд дол. США.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, найбільший і найважливіший проект — «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE)», у рамках якого торік акумульовано фінансування в розмірі 26,3 млрд доларів. Ці кошти пішли на покриття бюджетних витрат на допомогу малозабезпеченим сім’ям, ВПО, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, виплату заробітної плати працівникам системи охорони здоров’я, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців.

Серед найбільших проєктів, за якими відкрито фінансування у 2024 році:

Друга позика «Основи зростання» (DPO 2-Grant FIF);

Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи (SURGE);

Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність (THRIVE);

Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні (LEARN);

Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво (RISE).

Читайте також Хто із союзників надав найбільшу допомогу Україні (інфографіка)

«Банк підтримав програму єВідновлення — майже 83 тис. домогосподарств отримали компенсацію за дрібні та середні ремонти частково пошкоджених житлових будинків завдяки фінансуванню проекту HOPE, а майже 100 тисяч ферм, малих ферм та фермерів отримали близько 230 млн доларів за проектом ARISE, який профінансував доступні кредити та гранти для сільськогосподарських товаровиробників», — зазначив Гетманцев.

Загалом же, за словами нардепа, станом на 1 лютого 2025 року портфель Світового банку в Україні складається з 21 проєкту (29 угод), фінансування яких здійснюється за рахунок коштів позик на загальну суму 14,40 млрд доларів та 1,05 млрд євро, а також 16 проєктів (17 угод), фінансування яких здійснюється за рахунок грантових коштів, на загальну суму 17,77 млрд доларів США та 50 млн євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.