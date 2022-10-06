Світовий банк фінансуватиме в Україні інфраструктурні «проєкти виживання» — Finance.ua

Світовий банк фінансуватиме в Україні інфраструктурні «проєкти виживання» 06.10.2022, 16:17 — Казна та Політика

Світовий банк фінансуватиме в Україні інфраструктурні «проєкти виживання»

Міністерство інфраструктури веде перемовини щодо залучення Світового банку до фінансування «проєктів виживання». Наразі обговорюється можливість надання 100 млн доларів для проєктів на залізниці та в дорожньому господарстві.

Про це повідомила заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко, передає пресслужба міністерства у Фейсбуці

За словами Юрченко, у фокусі перемовин — першочергові інфраструктурні потреби України та залучення Світового банку до фінансування «проєктів виживання», які можна реалізувати протягом 6-9 місяців.

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«Пріоритетні проєкти міністерства наразі — це відновлення транспортного сполучення між містами та нарощування експортного логістичного потенціалу. Їхня реалізація дозволить Україні вистояти у війні, а економіці — не зупинитись. Вдячні Світовому банку за готовність взяти участь в фінансування таких ініціатив», — зазначила вона.

Заступниця міністра уточнила, що обговорюється можливість залучення 100 млн доларів для проєктів на залізниці та в дорожньому господарстві. Також триває робота над формуванням Трастового фонду для відновлення України та проєктного Офісу, який координуватиме цей процес.

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