Світовий банк фінансуватиме в Україні інфраструктурні «проєкти виживання» — Finance.ua
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Світовий банк фінансуватиме в Україні інфраструктурні «проєкти виживання»

Казна та Політика
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Світовий банк фінансуватиме в Україні інфраструктурні «проєкти виживання»
Світовий банк фінансуватиме в Україні інфраструктурні «проєкти виживання»
Міністерство інфраструктури веде перемовини щодо залучення Світового банку до фінансування «проєктів виживання». Наразі обговорюється можливість надання 100 млн доларів для проєктів на залізниці та в дорожньому господарстві.
Про це повідомила заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко, передає пресслужба міністерства у Фейсбуці.
За словами Юрченко, у фокусі перемовин — першочергові інфраструктурні потреби України та залучення Світового банку до фінансування «проєктів виживання», які можна реалізувати протягом 6-9 місяців.
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«Пріоритетні проєкти міністерства наразі — це відновлення транспортного сполучення між містами та нарощування експортного логістичного потенціалу. Їхня реалізація дозволить Україні вистояти у війні, а економіці — не зупинитись. Вдячні Світовому банку за готовність взяти участь в фінансування таких ініціатив», — зазначила вона.
Заступниця міністра уточнила, що обговорюється можливість залучення 100 млн доларів для проєктів на залізниці та в дорожньому господарстві. Також триває робота над формуванням Трастового фонду для відновлення України та проєктного Офісу, який координуватиме цей процес.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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