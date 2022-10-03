Світовий банк додатково виділить Україні 530 мільйонів доларів — Finance.ua

Світовий банк додатково виділить Україні 530 мільйонів доларів Вчора 11:14 — Казна та Політика

Світовий банк додатково виділить Україні 530 мільйонів доларів

Світовий банк додатково виділить на допомогу Україні 530 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Світового банку.

Зазначається, що 30 вересня Світовий банк оголосив про додаткові 530 млн доларів, які будуть надані на підтримку уряду України для вирішення негайних потреб, які виникли через вторгнення росії в Україну.

«Фінансування Міжнародного банку реконструкції та розвитку забезпечується своєчасними кредитними гарантіями, наданими Великобританією (500 млн доларів) і Королівством Данії (30 млн доларів). Додаткове фінансування, мобілізоване в рамках проекту „Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні“ (PEACE). Даний проект надає постійну підтримку уряду в здатності забезпечити надання основних державних послуг, зокрема, у сферах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту», — сказано в повідомленні.

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На сьогодні Світовий банк мобілізував для України майже 13 млрд доларів екстреного фінансування, в тому числі й в зобов’язаннях і гарантіях донорів. З цієї суми 11 млрд доларів вже виділені в повному обсязі. Ця допомога дозволила Україні продовжити надання важливих державних послуг населенню та допомогла зменшити вплив значних людських та економічних втрат, спричинених війною.

«Наш останній аналіз показує, що загальні довгострокові витрати на реконструкцію та відновлення в Україні є величезними, а потреби навіть на наступні три роки сягають понад 100 млрд доларів. Ця цифра, як очікується, буде зростати в міру продовження війни», — зазначив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Також повідомляється, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загальний обсяг військової та цивільної допомоги Данії, включаючи гуманітарну та фінансову підтримку, становить понад 563 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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