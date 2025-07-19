Світові продажі електромобілів зросли на 24% — Finance.ua

Світові продажі електромобілів зросли на 24% Сьогодні 06:10 — Технології&Авто

Світові продажі електромобілів зросли на 24%

Світові продажі електромобілів і гібридів з підзарядкою від мережі у червні зросли на 24% порівняно з минулим роком, на тлі того, як перехід на електромобілі зберіг динаміку в Китаї та Європі.

Про це повідомила дослідницька компанія Rho Motion, повідомляє Reuters.

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Проте, продаж електромобілів у США знизився на 1% за місяць, і цього року їм буде складно відновитися після того, як законопроєкт президента США Дональда Трампа про витрати скоротив податкові пільги раніше, ніж очікувалося, заявив менеджер з даних Rho Motion Чарльз Лестер.

Північна Америка, яка також постраждала від уповільнення продажів у Канаді, вперше відстала від країн «решти світу», включаючи ринки Південно-Східної Азії, Південної та Центральної Америки, що розвиваються, зазначив Лестер.

Світові показники

За даними Rho Motion, світові продажі електромобілів і гібридів з підзарядкою у червні зросли до 1,8 млн одиниць.

Продажі в Китаї зросли на 28% порівняно з аналогічним місяцем минулого року і становили 1,11 млн автомобілів.

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У Європі продажі зросли на 23%, досягнувши приблизно 390 000 одиниць, тоді як у Північній Америці продажі впали на 9%, перевищивши 140 000.

Продажі в інших країнах світу зросли на 43%, перевищивши 140 тисяч автомобілів.

«В останні кілька місяців з’явилися повідомлення про можливе уповільнення темпів зростання в Китаї» через те, що в деяких містах закінчуються субсидії", — сказав Лестер.

Він додає, загалом очікується, що у другій половині року буде доступно більше субсидій. Це призведе до «значного зростання» обсягів продажу до кінця року.

Світові автовиробники зіткнулися з 25%-м імпортним митом у США, другому за величиною автомобільному ринку світу, через що багато хто з них відкликав свої прогнози на 2025 рік.

У Європі стимули для роздрібних покупців і покупців для автопарків на ключових ринках, таких як Німеччина та Іспанія, а також доступність недорогих електромобілів, що очікується, будуть підтримувати продажі електромобілів у другій половині року, пише видання.

Хоча деякі з найуспішніших електромобілів у сегменті малолітражних автомобілів виробляються європейськими автовиробниками, такими як Volkswagen і Renault, автомобілі китайських брендів, включаючи BYD, завойовують частку ринку на континенті та стимулюють зростання на ринках, що розвиваються, зазначив Лестер.

УНН За матеріалами:

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