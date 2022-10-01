Світові продажі електромобілів цьогоріч можуть сягнути нового максимуму – MЕА — Finance.ua
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Світові продажі електромобілів цьогоріч можуть сягнути нового максимуму – MЕА

Технології&Авто
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Світові продажі електромобілів цьогоріч можуть сягнути нового максимуму – MЕА
Світові продажі електромобілів цьогоріч можуть сягнути нового максимуму – MЕА
Світові продажі електромобілів зросли удвічі у 2021 році, становивши близько 9% автомобільного ринку загалом. Цьогоріч очікується, що продажі електрокарів досягнуть нового максимуму — 13% від загального обсягу продажів легкових автомобілів.
Про це йдеться у вересневій доповіді Міжнародного енергетичного агентства (IEA Tracking Clean Energy Progress).
Раніше в агентстві заявляли, що продажі електромобілів у 2021 році досягли 6,6 млн.
А у першому кварталі 2022 року показник становив 2 млн, зрісши на 75% порівняно з першими трьома місяцями 2021 року.
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Тим часом МЕА акцентує увагу на необхідності вжити більш активних заходів в інших секторах, щоб досягти цілей за нульовими рівнями викидів до 2050 року.
Так, МЕА відзначило «надихаючі ознаки прогресу в ряді секторів», але попередило, що потрібні «активніші зусилля».
За даними МЕА, виробники електромобілів можуть виконати цілі, поставлені на 2030 рік, у рамках плану досягнення нульового рівня викидів до 2050 року. Це саме стосується і сегменту виробництва освітлювальних приладів, де понад 50% ринку зараз використовує технологію LED.
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Водночас агентство зазначає, що ситуація з продажем електромобілів «ще не є світовим феноменом».
«Продажі в країнах, що розвиваються, йдуть повільними темпами у зв’язку зі зростанням вартості купівлі та недоліком інфраструктури для зарядки електромобілів», — резюмують в агентстві.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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