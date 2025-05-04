Світові компанії завдають довкіллю шкоди на трильйони доларів — Finance.ua

Світові компанії завдають довкіллю шкоди на трильйони доларів Сьогодні 06:12 — Світ

Світові компанії завдають довкіллю шкоди на трильйони доларів

28 трильйонів доларів. Нове дослідження, проведене Дартмутським коледжем, виявило , що 111 найбільших світових компаній завдали клімату збитків, які оцінюються у

Які компанії нашкодили найбільше

Основний внесок у руйнування екосистем зробили найбільші виробники викопного палива, такі як Saudi Aramco, газпром, ExxonMobil та інші.

Вчені використовували тисячі комп’ютерних симуляцій, щоб простежити, як викиди парникових газів від конкретних компаній вплинули на глобальну температуру і, зокрема, на економічні наслідки екстремальної спеки.

Автори дослідження підкреслюють, що їхня модель дає змогу вперше з високою точністю встановити причинно-наслідковий зв’язок між діяльністю окремих компаній і конкретними кліматичними катастрофами.

Це відкриває шлях до фінансової відповідальності корпорацій, аналогічної тій, що вже застосовується до виробників тютюну.

Незважаючи на те що позови про кліматичну відповідальність поки що не були успішними, переконливі наукові дані, на думку експертів, можуть змінити ситуацію.

Дослідження підкреслює, що навіть частки градуса, викликані викидами окремих компаній, призводять до мільярдних втрат через екстремальну спеку.

При цьому поточні моделі, ймовірно, занижують реальний збиток, оскільки не враховують усіх кліматичних змінних.

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