Економічні збитки в I кв-2025 сягнули $83 млрд через лісові пожежі в Каліфорнії та глобальні катастрофи — Finance.ua

Економічні збитки в I кв-2025 сягнули $83 млрд через лісові пожежі в Каліфорнії та глобальні катастрофи Сьогодні 18:33

Економічні збитки у першому кварталі 2025 року становили щонайменше $83 млрд, що на 57,3% перевершило їхні обсяги торішнього аналогічного періоду та значно вище середнього показника січня-березня за ХХI століття в $61 млрд, свідчить звіт про глобальні катастрофи за перший квартал — квітень 2025 року глобального страхового брокера Aon.

Зазначаєтсья, що, за попередніми даними, 64% глобальних збитків від природних катастроф були покриті страхуванням — лісові пожежі в Каліфорнії становили 71% загальної кількості застрахованих збитків.

Водночас прогнозовано, що страхові збитки за перший квартал перевищуватимуть $53 млрд, що значно вище середнього показника першого кварталу за ХХI століття ($17 млрд) і стане другим за величиною зареєстрованим показником аналогічного періоду після 2011 року.

В звіті підкреслюється, що розрив у страховому захисті становить 36%, що є найнижчим значенням за перший квартал з 1990 року (47%), головним чином через високе проникнення страхування в США, де сталася більшість збитків. Ці оцінки є попередніми, оскільки оцінка збитків триває, особливо в М’янмі.

Стихійні лиха забрали життя понад 6 тис. людей у першому кварталі 2025 року порівняно з 1,8 тис. у цей період попереднього року. Переважна більшість (88%) смертельних випадків пов’язана із землетрусом у М’янмі в березні. Усі інші події за цей період спричинили загалом близько 700 смертей.

Aon повідомляє, що у 2024 році глобальні стихійні лиха спричинили економічні збитки на $374 млрд (2023 рік: $402 млрд), спричинені ураганами та іншими стихійними лихами у США. Це на 14% більше середнього показника аналогічних періодів ХХI століття. Зазначаєтсья, що дев’ятий рік поспіль збитки перевищують $300 млрд.

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