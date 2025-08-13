Світові IT-гіганти відмовляються від найму нових співробітників, роблячи ставку на ШІ — Finance.ua
Найбільші технологічні компанії активно перебудовують свою кадрову політику, роблячи ставку на штучний інтелект. З цієї причини брати на роботу нових співробітників ніхто не поспішає.
За даними видання Wccftech, компанії на кшталт Intel, IBM і Google вже почали заморожувати нові посади — і їхня кількість обчислюється «тисячами». У найближчі 5 років ці робочі місця втратять актуальність завдяки автоматизації завдань за допомогою ШІ.
Раніше світові IT-гіганти вже проводили масові скорочення, скоротивши десятки тисяч працівників. Утім, зараз ідеться не лише про пряме скорочення, а про кардинальну перебудову підходу до управління персоналом. Зокрема, рутинні завдання будуть автоматизовані, а потреба в експертах з розробки та впровадження ШІ зросте.
Гендиректор IBM Арвінд Крішна заявив, що ШІ може замінити до 30% адміністративних посад компанії найближчими роками. Цей тренд не обмежується трьома гігантами: дослідження Всесвітнього економічного форуму показує, що 41% роботодавців по всьому світу планують скорочення через автоматизацію. Водночас нові технології відкриють інші можливості — з’являться вакансії, які потребуватимуть навичок роботи зі ШІ та стратегічного управління.
За даними порталу Layoffs, який відстежує скорочення в технологічній сфері, понад 50 тисяч айтішників було звільнено по всьому світу з початку 2025 року. Зазначається, що під ударом опинилися не тільки новачки, а й досвідчені співробітники з багаторічним досвідом роботи в IT.
Експерти зазначають, що ринок праці переживає стрімкі зміни. Одні професії зникають, на зміну їм приходять нові, і вміння швидко адаптуватися стає найважливішою навичкою для працівників. Водночас компанії змушені балансувати між впровадженням інновацій та соціальною відповідальністю.
За словами Сема Альтмана, творця ChatGPT, коли він закінчував школу, «очевидною тактикою» було навчитися добре кодити. Проте в поточних умовах «очевидною тактикою» буде просто навчитися дуже добре використовувати ШІ-інструменти.
