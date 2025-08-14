США встановлюють трекери, щоб відстежувати відправку чипів до Китаю — Reuters — Finance.ua
США встановлюють трекери, щоб відстежувати відправку чипів до Китаю — Reuters

Технології&Авто
7
Американська влада таємно встановлює пристрої для відстеження місцеперебування у вибрані партії передових чипів, які можуть незаконно переправляти до Китаю.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Мета цих заходів — виявляти випадки переправлення чипів для штучного інтелекту до місць, на які поширюються обмеження США на експорт. Їх застосовують лише до окремих відправлень, що перебувають під слідством, зазначили джерела.
Співрозмовники Reuters кажуть, що такі трекери допомагають збирати докази проти людей і компаній, які отримують прибуток завдяки порушенню експортного контролю США.
Джерела, які безпосередньо залучені до ланцюга поставок серверів для штучного інтелекту, заявили, що знають про використання таких трекерів у відправленнях серверів виробників, зокрема Dell. Вони зазначили, що пристрої зазвичай приховують у пакуванні відправлень, але не змогли сказати, хто саме їх встановлює і на якому етапі доставки.
Американські правоохоронці десятиліттями користуються пристроями для відстеження місцеперебування для контролю за товарами, що підпадають під експортні обмеження, як-от запчастини для літаків. Останніми роками їх також застосовували для боротьби з незаконним переправленням напівпровідників.
За матеріалами:
theБабель
Payment systems