У Китаї показали бойових роботів-собак нового покоління (відео) — Finance.ua

У Китаї показали бойових роботів-собак нового покоління (відео)

Китайська армія вперше публічно продемонструвала новітні чотириногі роботизовані платформи «робововки» під час навчань із взаємодії людей та дронів.

За даними державного телебачення CCTV, ці машини є модернізованою версією попередніх «робособак» і призначені для заміни військових у небезпечних умовах, щоб зменшити втрати особового складу.

У навчаннях 76-ї групової армії Народно-визвольної армії Китаю взяли участь дві мотопіхотні роти. Вони відпрацьовували розвідку, прицільні удари та прориви оборони в гірській місцевості за підтримки «робововків» та повітряних дронів. Робоплатформи, озброєні гвинтівками, рухаються у строю поряд із солдатами, долаючи складні перешкоди та підтримуючи темп наступу.

Поряд із наземними машинами діяли FPV-дрони, керовані бійцями в маскувальних костюмах, які виконували розвідку та імітували атаки. Представник бригади Ху Те заявив, що це перший досвід керування «робововком» і що підрозділи прагнуть інтегрувати нове безпілотне обладнання у взаємодію з людьми.

Машини вагою близько 70 кг були вперше представлені на авіасалоні Airshow China 2024. Вони призначені для штурмових дій, спостереження, транспортування та логістичної підтримки. Конструкція дозволяє працювати в міських, гірських і висотних районах, підійматися сходами та долати високі перешкоди.

Військовий аналітик Фу Цяньшао зазначив, що «робвовки» можуть бути навіть ефективнішими за повітряні дрони, оскільки психологічно впливають на противника: машини продовжують наступ, навіть якщо їх намагаються знищити, і становлять постійну загрозу.

noworries За матеріалами:

