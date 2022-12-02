Світові банки отримають рекордний прибуток за останні 14 років, незважаючи на кінець «епохи стабільності» — McKinsey — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Світові банки отримають рекордний прибуток за останні 14 років, незважаючи на кінець «епохи стабільності» — McKinsey

Фондовий ринок
30
Світові банки отримають рекордний прибуток за останні 14 років, незважаючи на кінець «епохи стабільності» — McKinsey
Світові банки отримають рекордний прибуток за останні 14 років, незважаючи на кінець «епохи стабільності» — McKinsey
Світові банки досягнуть рекордної за 14 років прибутковості за підсумками цього року.
Про це йдеться у щорічній доповіді Global Banking Annual Review консалтингової компанії McKinsey.
За підсумками року доходність капіталу зросте до 11,5−12,5%. За оцінкою McKinsey загалом доход банківської галузі зросте приблизно на $345 млрд або 5,5% — до $6,5 трлн.
Це багато в чому пов’язане зі зростанням відсоткових ставок, які раніше кілька років трималися на дуже низькому рівні.
Читайте також
Зазначається, що оговтавшись від наслідків пандемії, банки зіткнулися з новими викликами. Зокрема, макроекономічна волатильність і геополітичні потрясіння у 2022 році завершили більш ніж 10-річний період «відносної стабільності».
Коефіцієнт достатності власного капіталу найбільших банків становить 14−15%.
Місце для вашої реклами
Водночас у McKinsey відзначають наростаючі відмінності в основних показниках у регіонах і сферах. Поки для банків з США, Канади та інших країн рік був переважно вдалим, багато європейських банків можуть не вийти на прибуток.
Як відзначають аналітики, фінтех-сервіси та роздрібний банкінг показують найкращі результати порівняно з традиційними банками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.