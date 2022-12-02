Світові банки отримають рекордний прибуток за останні 14 років, незважаючи на кінець «епохи стабільності» — McKinsey — Finance.ua

Світові банки отримають рекордний прибуток за останні 14 років, незважаючи на кінець «епохи стабільності» — McKinsey Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Світові банки отримають рекордний прибуток за останні 14 років, незважаючи на кінець «епохи стабільності» — McKinsey

Світові банки досягнуть рекордної за 14 років прибутковості за підсумками цього року.

Про це йдеться у щорічній доповіді Global Banking Annual Review консалтингової компанії McKinsey.

За підсумками року доходність капіталу зросте до 11,5−12,5%. За оцінкою McKinsey загалом доход банківської галузі зросте приблизно на $345 млрд або 5,5% — до $6,5 трлн.

Це багато в чому пов’язане зі зростанням відсоткових ставок, які раніше кілька років трималися на дуже низькому рівні.

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Зазначається, що оговтавшись від наслідків пандемії, банки зіткнулися з новими викликами. Зокрема, макроекономічна волатильність і геополітичні потрясіння у 2022 році завершили більш ніж 10-річний період «відносної стабільності».

Коефіцієнт достатності власного капіталу найбільших банків становить 14−15%.

Водночас у McKinsey відзначають наростаючі відмінності в основних показниках у регіонах і сферах. Поки для банків з США, Канади та інших країн рік був переважно вдалим, багато європейських банків можуть не вийти на прибуток.

Як відзначають аналітики, фінтех-сервіси та роздрібний банкінг показують найкращі результати порівняно з традиційними банками.

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