Які групи банків найбільше потребуватимуть докапіталізації - відповідь голови НБУ — Finance.ua
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Які групи банків найбільше потребуватимуть докапіталізації - відповідь голови НБУ

Казна та Політика
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Які групи банків найбільше потребуватимуть докапіталізації - відповідь голови НБУ
Які групи банків найбільше потребуватимуть докапіталізації - відповідь голови НБУ
Наслідки війни відчули всі банки. Насамперед ті, чия бізнес-модель була недостатньо стійкою та життєздатною. Обсяг відрахувань у резерви вже збільшився у 14 разів.
Про це сказав у інтерв’ю Forbes голова НБУ Андрій Пишний.
«Більшість системно важливих банків не викликають занепокоєння. Найбільш стійка ситуація в секторі держбанків. А також у банків з іноземним капіталом, які зайняли вичікувальну позицію. Вона по суті передбачає вихід із ризикових активів, результатом чого є максимальні залишки коштів у депсертифікатах. Це вже є предметом окремої розмови з частиною ринку з іноземним капіталом. Більше того — я вже мав розмови з Європейською комісією, комунікував з керівництвом окремих банків та планую діалог з штаб-квартирами материнських банків», — заявив Пишний.
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Він відмітив, що регулятор підтримує і поважає стандарти корпоративного управління і не збирається диктувати приватним власникам, як їм потрібно працювати, але б хотіли почути яку вони мають стратегію в цій війні.
«Чи передбачає вона те лідерство, в тому числі моральне, на яке банки з іноземним капіталом обґрунтовано претендували в мирний час. Ми вже зараз маємо поступово будувати плани на майбутнє і розробляти стратегії кредитування та підтримки портфеля», — зазначив голова НБУ.
За його словам, українські підприємці продемонстрували фантастичну адаптивність до військових умов. Міжнародні банки повинні тепер вийти із стратегії вичікування і захисту до стратегії пошуку свого місця в умовах військової економіки.
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Подробиці та реєстрація

За матеріалами:
Forbes.ua
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