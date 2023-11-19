Світові автовиробники значно збільшили масштаб знижок на електромобілі — Finance.ua

Світові автовиробники значно збільшили масштаб знижок на електромобілі Вчора 00:45 — Технології&Авто

Світові автовиробники значно збільшили масштаб знижок на електромобілі

Світові автовиробники значно збільшили діапазон і масштаб знижок на електромобілі в спробі сповільнити ослаблення попиту на них.

Про це пише Financial Times із посиланням на зібрані HSBC дані.

Автокомпаніям вперше доводиться вживати заходів, спрямованих на посилення купівельного інтересу, тоді як раніше на автомобілі з електродвигунами складали багатомісячні списки очікування, що було пов’язано з недостатніми обсягами їхнього виробництва.

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У Великій Британії знижки в жовтні давали змогу купити електромобіль у середньому на 11% нижче від рекомендованої роздрібної ціни, у США — на 10%. Рік тому в Німеччині знижки майже не пропонувалися, а зараз вони становлять близько 7%.

Попит виявився нижчим за очікування, зокрема, через високі ціни, негативні повідомлення (наприклад, відкликання машин, випадки загоряння акумуляторів) і недостатньо розвинену інфраструктуру зарядних станцій, унаслідок чого масовий ринок з обережністю ставиться до купівлі електромобілів, наголошується в статті.

«Є явні ознаки того, що автовиробники займаються просуванням продажу електромобілів, — вважає автомобільний аналітик HSBC Майк Тіндалл. — На початку року це було майже немислимо».

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За даними AutoTrader, у Великій Британії дві третини нових електромобілів було продано зі знижкою або з сильно зниженими відсотковими ставками за автокредитом. У США знижки на електромобілі потроїлися за останні 12 місяців.

Американська компанія послідовно знижувала ціни в Європі, США та Китаї, щоб підтримати продаж автомобілів. Це також впливає на конкурентів.

FT зазначає, що попереджувальні сигнали про ослаблення попиту були. Так, Volkswagen відклала плани з будівництва четвертого заводу для виробництва акумуляторів, пославшись на млявий попит на електромобілі в Європі, а Mercedes-Benz назвала «жорстоку цінову війну» в Китаї причиною падіння прибутку.

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«Весь ринок раптово перестав вирувати», — сказав один із високопоставлених керівників автомобільної галузі.

Після того, як хвиля першого ентузіазму щодо електромобілів минула, масовий ринок виявився набагато менш поблажливим до їхніх недоліків.

За словами керівника VW у Великій Британії Алекса Сміта, «коли рання фаза впровадження закінчується, і потрібно здійснити перехід до масового впровадження, в цей момент спрацьовує трохи інше споживче мислення», і рівень вимог у людей підвищується. Зокрема це стосується високої ціни електромобілів, які зазвичай коштують дорожче за бензинові.

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Однак є і ще один важливий фактор, який відштовхує людей від купівлі електромобілів — це політика урядів у цій сфері. Якщо раніше населення вважало електромобілі єдиним варіантом для майбутнього, то тепер у цьому з’явилися сумніви.

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